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        Hakkari'de minibüsteki bir yolcunun ayakkabılarında 3 kilo külçe altın ele geçirildi

        Hakkari'de, minibüsteki bir kişinin ayakkabılarında birer kilogramlık 3 külçe altın ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 10:45 Güncelleme: 07.03.2024 - 11:06
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        Hakkari'de minibüsteki bir yolcunun ayakkabılarında 3 kilo külçe altın ele geçirildi
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        Hakkari'de, minibüsteki bir kişinin ayakkabılarında birer kilogramlık 3 külçe altın ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Yeniköprü Yol Kontrol Noktasında bir minibüsü durdurdu.

        Yapılan aramada, bir yolcunun ayakkabılarının içine gizlenmiş piyasa değeri 6 milyon 600 bin lira civarında olduğu belirtilen birer kilogramlık 3 külçe altın ele geçirildi.

        Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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