Hakkari'de minibüsteki bir yolcunun ayakkabılarında 3 kilo külçe altın ele geçirildi

Hakkari'de, minibüsteki bir kişinin ayakkabılarında birer kilogramlık 3 külçe altın ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Yeniköprü Yol Kontrol Noktasında bir minibüsü durdurdu.

Yapılan aramada, bir yolcunun ayakkabılarının içine gizlenmiş piyasa değeri 6 milyon 600 bin lira civarında olduğu belirtilen birer kilogramlık 3 külçe altın ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.