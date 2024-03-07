Hakkari'de minibüsteki bir yolcunun ayakkabılarında 3 kilo külçe altın ele geçirildi
Hakkari'de, minibüsteki bir kişinin ayakkabılarında birer kilogramlık 3 külçe altın ele geçirildi.
Hakkari'de, minibüsteki bir kişinin ayakkabılarında birer kilogramlık 3 külçe altın ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Yeniköprü Yol Kontrol Noktasında bir minibüsü durdurdu.
Yapılan aramada, bir yolcunun ayakkabılarının içine gizlenmiş piyasa değeri 6 milyon 600 bin lira civarında olduğu belirtilen birer kilogramlık 3 külçe altın ele geçirildi.
Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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