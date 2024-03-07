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        Hakkari'de gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi

        Hakkari'de jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda gümrük kaçağı çay, sigara ve malzemeler ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 09:19 Güncelleme: 07.03.2024 - 09:19
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        Hakkari'de gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi
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        Hakkari'de jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda gümrük kaçağı çay, sigara ve malzemeler ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

        Bu kapsamda ekiplerin kentte yaptığı çalışmalarda gümrük kaçağı 410 paket sigara, 945 paket bal, 29 paket çay, 100 paket puro, 98 elektronik sigara, 548 güneş gözlüğü, 128 şemsiye, 2 bin 380 kilogram çay, 488 çift ayakkabı, 1600 giyim malzemesi, 3 bin 174 şal, 414 termos, 72 oyuncak, 4 bin 250 çift eldiven, 273 takı, 50 şarj aleti, 34 fincan takımı, 575 tayt, 41 el feneri ve 8 kahve öğütücü ele geçirildi.

        Şüpheli 31 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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