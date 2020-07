11 kişilik ailenin çadırda yaşam mücadelesi

– Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Yeşiltaş köyünde yaşayan 11 kişilik Kartal ailesi, brandadan yaptırdıkları derme çatma çadırda yaşam mücadelesi veriyor.

İlçe merkezine 50 kilometre uzaklıkta bulunan Yeşiltaş köyünde ikamet eden Cengiz Kartal (38), 11 kişilik ailesi ile beraber imkansızlıktan dolayı etrafta bulduğu brandayla yaptığı çadırda yaşamını sürdürüyor. Brandadan yaptırdığı çadırın gündüzleri çok sıcak, geceleri ise hem soğuk hem de tehlikeli olduğunu ifade eden Cengiz Kartal, daha önce akrabasının yanında kaldığını kaydetti. Kartal, “Akrabamın evinde yer olmadığı için artık bu çadırda 11 kişi kalıyoruz. Engelliyim, iş yapamıyorum. Aldığım engeli maaşı ile aile bakıyorum. İmkanlar olmadığı için, ben de etrafta topladığım brandaları getirip akrabamın verdiği arsada çadır kurup çocuklarımla beraber kalmaya devam ediyorum. Yaptığım çadır gündüzleri çok sıcak olduğu için duramıyoruz, geceleri ise hava soğuk olduğu için zorlanıyoruz ve hatta geceleri gelen hayvan seslerinden dolayı da çocuklarım korkuyor. Tek isteğim bir an önce çocuklarıma güzel ve sıcak bir ev yapılmasıdır. Onun için yetkililerden yardım istiyoruz” dedi.

Cengiz Kartal’ın eşi Meyan Kartal ise çok zor günler geçirdiklerini belirterek, “İmkanlarımız olmadığı için çadırda 11 kişi yaşam mücadelesi veriyoruz. Çok sıkıntılar çekiyoruz, zor durumdayız. Yaptığımız çadır gündüzleri sıcak olurken, geceleri ise çok soğuk oluyor. Bazen köpek ve başka hayvan seslerinden dolayı uyuyamıyoruz. Sanki köpek, yılan, akrep geliyormuş gibi oluyoruz. Burada tüm yetkililere sesleniyoruz, lütfen bize yardım edin” ifadelerini kullandı.

Yüksekova Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yetkilileri ise Cengiz Kartal için proje hazırlayarak Ankara’ya gönderdiklerini belirterek, “Kartal ailesine ev yapılması için hazırladığımız proje onaylanmış. Biz de ailemiz için hemen ev yapımına başlayacağız. Bunun yanında ailemize hem engelli hem de fakirlik maaşı veriliyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı olarak her zaman ailemizin yanında olduk. Bundan sonra da kanunlar çerçevesinde elimizden gelen her türlü yardımı yapmaya devam edeceğiz” dediler.

