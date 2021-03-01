Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Marc InnesBrown, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Hakkari’ye geldi.
Hakkari Valiliği, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı (HATSO), CHP, AK Parti, HDP ve baroyu ziyaret eden Büyükelçi Marc InnesBrown, daha sonra dünyaca ünlü Jirki Sine kilimini satın aldı. Türkiye’nin farklılıklarını görmek üzere sabah saatlerinde kente gelen ve basına kapalı olarak ziyaretlerini sürdüren Büyükelçi Marc InnesBrown’a; bal, kilim ve kitap hediye edildi.
Parti başkanları ile çekilen hatıra fotoğraflarının ardından Büyükelçi Brown kentten ayrıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.