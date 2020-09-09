Halil Kumova kimdir? Soruları usta oyucunun acı haberinin duyulmasının ardından merak konusu oldu. Kumova, Malatya’da çekimleri devam eden ‘Zalo’ isimli sinema filminin setinde aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Usta oyuncunun ani ölümü sanat camiasını da yasa boğdu. İşte, Halil Kumova hakkında detaylar...

HALİL KUMOVA ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?

‘Zalo’nun yapımcısı ve yönetmeni Necati Aslan, Halil Kumova’ın vefatıyla ilgili şunları söyledi; “Sette rahatsızlanınca hastaneye götürdük. 2-3 gün hastanede kaldı. Sonra iyi olduğunu söyleyip taburcu ettiler. Otelde odasından çıkıp lobiye inerek rol arkadaşlarıyla sohbet ederken düşmüş. Çok üzgünüm. Solunum yetmezliğinden dolayı vefat ettiği söylendi. Koronavirüs ile ilgili bir durum yok. Ekip olarak çok üzgünüz. Çekimlere ara verdik. Allah rahmet eylesin, ailesinin başı sağ olsun. Sabırlar diliyorum.”

HALİL KUMOVA KİMDİR VE NERELİ?

23 Mart 1956, Bursa'da dünyaya gelen Halil Kumova, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur.

Uzun süre Bursa Devlet Tiyatrosunda sözleşmeli çalıştıktan sonra 2000 yılında İstanbul'a yerleşti. Bu tarihten itibaren film ve dizilerde oynamaktadır. Şimdiye kadar 100'e yakın film ve dizide rol almıştır.

Usta oyuncu Kumova son olarak Necati Aslan'ın senaristi ve yönetmeni olduğu 'Zalo' adlı sinema filminin de rol aldı. Çekimlerine Malatya’nın Yeşilyurt ve Arapgir ilçelerinde başlanılan sinema filminde başrollerini Sermiyan Midyat, Kıvanç Baran Aslan, Belma Memati, Aslı Balcı, Ersel Sibil, Sanem Seyhan gibi ünlü isimler paylaşıyor. 1933'te dönemin Malatya Valisinin 3 kişi tarafından soyulmasını konu alan filmin çekimlerine ise Kumova’nın ölümü nedeniyle bir süre ara verildi.