Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler sonrasında ünlüler de seferber oldu. Bazı isimler İstanbul'da depremzedeler için İstanbul'da yardım çalışmalarına katılırken, bazıları da soluğu deprem bölgesinde aldı.