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Halil Sezai'ye şok!

İstanbul'un Tuzla ilçesinde, komşusunu darbeden Halil Sezai'nin bugün İzmit'te vereceği konseri yaşanan olayın ardından restoran sahibi tarafından iptal edildi

Halil Sezai
DHA

Tuzla'da aynı sitede bulunan komşusu 65 yaşındaki kalp hastası Hüseyin Meriç'i dövdüğü görüntüleri ortaya çıkan Halil Sezai, Cumhuriyet Savcılığı tarafından ifadeye çağrıldı. Bugün, Halil Sezai'nin İzmit'te bir restoranda Hüsnü Şenlendirici ile birlikte vereceği konser, bu olayı gerekçe gösteren restoran sahibi tarafından iptal edildi.

Restoranın sahibi Mesut Korkmaz yaşanan çirkin görüntülerin ardından konseri iptal ettiklerini belirterek, "Bu akşam Halil Sezai ve Hüsnü Şenlendirici restoranımızda konser vereceklerdi. Fakat hiç kimsenin tasvip edemeyeceği ve bir sanatçıya yakışmayacak görüntülerin yayınlanmasının ardından biz de tepki vermek amacıyla Halil Sezai konserini iptal ettiğimizi duyurduk. Bu gece işletmemizde sadece Hüsnü Şenlendirici sahneye çıkacak" dedi.

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