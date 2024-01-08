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Yerel seçimlere daha doğru giderken yavaş yavaş adaylar da belli oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ak Parti'nin 26 ildeki adayını açıkladı dolayısıyla Samsun Belediye Başkanı adayı da belli oldu. Peki, Samsun Belediye Başkanı adayı olan Halit Doğan kimdir, daha önce hangi görevdeydi? İşte, detaylar...