"UZUN VE ZORLU BİR MARATONDAN ÇIKMIŞ GİBİYİM"

Uzun ve zorlu bir maratondan çıkmış gibi hissettiğini ifade eden Bergüzar Korel, sözlerine, "Biraz yorgun, biraz kaygılı, çokça şaşkın ve mutlu... Bin şükür Leyla’nın da, benim de sağlığımız yerinde. Hepinizin iyi dilekleri, duaları, mesajları en önemlisi varlığınız için bin kez teşekkür ederim. Hepsi güç verdi bize." şeklinde devam etmişti.

"HAYAT; EN ÇOK SANA TEŞEKKÜR EDERİM"

Oyuncu, son olarak, "Teşekkür etmek istediğim çok insan var. Bu hafta biraz böyle geçecek şimdiden söyleyeyim ama en çok hayat; sana teşekkür ederim. Her şey için..." ifadelerini kullanmıştı.