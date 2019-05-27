Halkbank ve Vakıfbank'ta üst düzey atamalar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Halkbank ve Vakıfbank'ta üst düzey atamalar

İki kamu bankasının genel kurullarında üst yönetimde değişiklikler gerçekleşti. Vakıfbank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan'ın yerine bankanın Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdi Serdar Üstünsalih getirildi. Eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Eski Meclis Başkanvekili Sadık Yakut ise Yönetim Kurulu Üyeliği’ne atandı. Bir diğer ünlü isim de Halkbank'ta görev aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Mevlüt Uysal, Halkbank'ın yönetim kuruluna girdi

Mevlüt Uysal

Halk Bankası ve Vakıfbank üst yönetimde değişiklikler gerçekleşti. Kamu bankalarının bugün yapılan genel kurullarında sürpriz atamalar yapıldı. Vakıfbank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan'ın yerine bankanın Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdi Serdar Üstünsalih getirildi. Eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Eski Meclis Başkanvekili Sadık Yakut ise Yönetim Kurulu Üyeliği’ne atandı.

UYSAL ARTIK HALKBANK YÖNETİMİNDE

Vakıfbank eski Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Mevlüt Uysal ve Sezai Uçarmak ile birlikte Halk Bankası'nda Yönetim Kurulu üyeliğine getirildi. Halk Bankası tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda(KAP) yayınlanan genel kurul işlemlerine dair bildirimde Mehmet Emin Özcan, Mevlüt Uysal ve Sezai Uçarmak'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak 3 yıl süre ile seçilmesine karar verildiği belirtildi.

ABDÜLKADİR AKSU KİMDİR?

Abdülkadir Aksu, 12 Ekim 1944'te Diyarbakır'da doğdu. Babasının adı Muzaffer, annesinin adı Vedia'dır.

Mülki İdare Amiri; Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Devlet Lisan Okulunu bitirdi.

İzmir Kınık ve Yozgat Sarıkaya Kaymakamı; Malatya Emniyet Müdürü, Kahramanmaraş Vali Vekili, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı, Rize Valisi ve Belediye Başkanı, Merkez ve Gaziantep Valisi olarak görev yaptı. Gaziantep Valiliği sırasında "Yılın Bürokratı" seçildi. Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyesi oldu.

18 ve 20. Dönemde Diyarbakır, 21, 22 ve 23. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. 46 ve 47. Hükümetlerde İçişleri Bakanı, 53. Hükümette Devlet Bakanı, 58 ve 59. Hükümetlerde yeniden İçişleri Bakanı olarak görev yaptı.

İyi düzeyde Almanca bilen Aksu, evli ve 2 çocuk babasıdır.

MEVLÜT UYSAL KİMDİR?

Mevlüt Uysal 1966 yılında Alanya'da dünyaya gelmiştir.

Uysal ilk ve orta öğrenimini Alanya'da tamamladıktan sonra, 1988 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Okulu bitirdikten sonra başladığı serbest avukatlık yaptı. Diğer taraftan siyasetle meşgul oldu.

1997'den itibaren ikamet ettiği Başakşehir'de 1. Etap Site Yönetimi Kurucu Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı.

29 Mart 2009 tarihinde gerçekleşen seçimlerde Başakşehir Belediyesi kurucu Belediye Başkanı seçildi. 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Seçimi'nde ikinci kez Başakşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi.

29 Eylül 2017 tarihinde yapılan Belediye Meclisi seçimleri ile Büyükşehir Belediye başkanlığına getirildi. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Büyükçekmece Belediye Başkanlığı'na aday oldu. 

Mevlüt Uysal evli ve dört çocuk babasıdır.

 

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Emekliye bayram ikramiyesi son dakika! Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
PARAEmekliye bayram ikramiyesi son dakika!
Son dakika! Hazine'den Euro cinsi kira sertifikası
PARAHazine'den Euro cinsi kira sertifikası
İş Bankası'ndan tahsili gecikmiş alacak satışı açıklaması
PARAİş Bankası'ndan tahsili gecikmiş alacak satışı
12 ay geri ödemesiz yeni kredi paketi
PARA12 ay geri ödemesiz yeni kredi paketi
UNDP Başkanı Steiner: Ülkelerin çoğu finansal anlamda iyi durumda değil
PARA'Ülkelerin çoğu iyi durumda değil'
Naci Ağbal: Bütçe yapımızı değiştirmeye çalışıyoruz
PARA'Bütçe yapımızı değiştirmeye çalışıyoruz'
TCMB, repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 15 milyar lira verdi
PARATCMB, repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 15 milyar ...
Türkiye Finans 500 milyon liralık kira sertifikası halka arzını tamamladı
PARA500 milyon liralık sertifika halka arzını tamamladı
Son dakika döviz hamlesi: Merkez'den dövize zorunlu karşılık hamlesi
PARAMerkez'den dövize zorunlu karşılık hamlesi
'Bankalar 6 milyar liralık pastayı kaybetmemek için yasayı hiçe sayıyor'
PARAKart aidatına yılda 6 milyar TL gidiyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X