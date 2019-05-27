Halkbank ve Vakıfbank'ta üst düzey atamalar

Halk Bankası ve Vakıfbank üst yönetimde değişiklikler gerçekleşti. Kamu bankalarının bugün yapılan genel kurullarında sürpriz atamalar yapıldı. Vakıfbank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan'ın yerine bankanın Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdi Serdar Üstünsalih getirildi. Eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Eski Meclis Başkanvekili Sadık Yakut ise Yönetim Kurulu Üyeliği’ne atandı.

UYSAL ARTIK HALKBANK YÖNETİMİNDE

Vakıfbank eski Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Mevlüt Uysal ve Sezai Uçarmak ile birlikte Halk Bankası'nda Yönetim Kurulu üyeliğine getirildi. Halk Bankası tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda(KAP) yayınlanan genel kurul işlemlerine dair bildirimde Mehmet Emin Özcan, Mevlüt Uysal ve Sezai Uçarmak'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak 3 yıl süre ile seçilmesine karar verildiği belirtildi.

ABDÜLKADİR AKSU KİMDİR?

Abdülkadir Aksu, 12 Ekim 1944'te Diyarbakır'da doğdu. Babasının adı Muzaffer, annesinin adı Vedia'dır.

Mülki İdare Amiri; Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Devlet Lisan Okulunu bitirdi.

İzmir Kınık ve Yozgat Sarıkaya Kaymakamı; Malatya Emniyet Müdürü, Kahramanmaraş Vali Vekili, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı, Rize Valisi ve Belediye Başkanı, Merkez ve Gaziantep Valisi olarak görev yaptı. Gaziantep Valiliği sırasında "Yılın Bürokratı" seçildi. Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyesi oldu.

18 ve 20. Dönemde Diyarbakır, 21, 22 ve 23. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. 46 ve 47. Hükümetlerde İçişleri Bakanı, 53. Hükümette Devlet Bakanı, 58 ve 59. Hükümetlerde yeniden İçişleri Bakanı olarak görev yaptı.

İyi düzeyde Almanca bilen Aksu, evli ve 2 çocuk babasıdır.

MEVLÜT UYSAL KİMDİR?

Mevlüt Uysal 1966 yılında Alanya'da dünyaya gelmiştir.

Uysal ilk ve orta öğrenimini Alanya'da tamamladıktan sonra, 1988 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Okulu bitirdikten sonra başladığı serbest avukatlık yaptı. Diğer taraftan siyasetle meşgul oldu.

1997'den itibaren ikamet ettiği Başakşehir'de 1. Etap Site Yönetimi Kurucu Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı.

29 Mart 2009 tarihinde gerçekleşen seçimlerde Başakşehir Belediyesi kurucu Belediye Başkanı seçildi. 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Seçimi'nde ikinci kez Başakşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi.

29 Eylül 2017 tarihinde yapılan Belediye Meclisi seçimleri ile Büyükşehir Belediye başkanlığına getirildi. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Büyükçekmece Belediye Başkanlığı'na aday oldu.

Mevlüt Uysal evli ve dört çocuk babasıdır.