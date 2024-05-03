Halle Berry menopoz yasası için çalışıyor
"Ben de menopozdayım" açıklaması yapan Oscar'lı oyuncu Halle Berry, menopoza yönelik araştırma ve eğitime 275 milyon dolar tahsis edecek yasanın çıkarılması için ABD Kongre Binası'nda senatörlerle bir araya geldi
2001 yapımı 'Kesişen Yollar' ile Oscar kazanan Halle Berry, bugünlerde menopoza yönelik araştırma ve eğitime 275 milyon dolar tahsis edecek yasanın çıkarılması için elini taşın altına koydu. 57 yaşındaki ünlü oyuncu, ABD Kongre Binası'nda hem Cumhuriyetçi hem Demokrat partili senatörlerle bir araya geldi.
Görüşme sonrası konuşan Halle Berry, orta yaştaki kadınların adet döngülerinin sonunu işaret eden en büyük hormon değişimini deneyimledikleri menopoza kendisinin de girdiğini gururla açıkladı. "Menopozdayım, tamam mı? Menopozdan utanmanın son bulması gerekiyor. Hayatımızın bu çok normal kısmı hakkında konuşmalıyız. Doktorlarımız bırakın yolculuk boyunca bize yol göstermeyi, tek kelime bile edemiyorlar" dedi.
'İlerleyen Menopoz Bakımı ve Orta Yaş Kadın Sağlığı Yasası' olarak bilinen tasarı, federal hükümetten, menopozdaki sıcak basmaları ve diğer semptomları tedavi etmek için uygulanan hormon tedavisinin yanı sıra menopozla ilgili klinik araştırmalar için fonların artırılmasını içeriyor.
Teklifte klinik araştırmalar, halk sağlığı ve menopozla ilgili tıbbi araştırmalar için 125 milyon dolar ayrılması isteği yer alıyor. 275 milyon dolarlık fonun kalanı ise menopoz tanısı, tespiti, tedavisi ve farkındalığın artırılmasına destek olmak için kullanılacak.
1986 yılında güzellik yarışmasında ABD ikinci güzeli seçilen Halle Berry, modelliğin ardından başladığı oyunculuk kariyeri boyunca Emmy ve Oscar ödülleri kazandı. Oyunculuktaki tanınırlığını ırkçılığa ve ekosistemin bozulmasına karşı aktivist duruşunda kullandı.
Ünlü Hollywood yıldızı bugüne dek 'X-Men', 'Kod Adı Kılıçbalığı' ve 'Cat Woman' gibi birçok filmde rol aldı.