Halle Berry: Sonsuza kadar kedi kadın olacağım
Halle Berry, başrolünde yer aldığı 'Kedi Kadın' adlı ikonik filmin 20'nci yıl dönümünü sosyal medyada yayımladığı kedili pozlarla kutladı
Ünlü oyuncu Halle Berry, 2004'te vizyona giren 'Kedi Kadın'ın 20'nci yılını, dikkat çeken pozlarla kutladı.
57 yaşındaki ABD'li oyuncu, siyah bir iç çamaşırı ve maskeyle çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.
Halle Berry, yayımladığı o fotoğraflara; "Bugün, bu ikonik karakter canlandırma onurunu yaşadığım 20'nci yıl dönümü. O her zaman kalbime yakın olacak ve ben sonsuza kadar Patience Phillips olarak da diğer adıyla kedi kadın olacağım" notunu düştü.