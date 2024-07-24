Halle Berry: Sonsuza kadar kedi kadın olacağım

Halle Berry, yayımladığı o fotoğraflara; "Bugün, bu ikonik karakter canlandırma onurunu yaşadığım 20'nci yıl dönümü. O her zaman kalbime yakın olacak ve ben sonsuza kadar Patience Phillips olarak da diğer adıyla kedi kadın olacağım" notunu düştü.