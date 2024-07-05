Haluk Bilginer'in rol aldığı film Oscar tahminlerinde yer aldı
Ünlü sinema dergisi Variety, 2025'te Oscar kazanacaklar hakkında tahminde bulundu. Oscar'ı kazanacakları tahmin edilenler Haluk Bilginer ile Angelina Jolie'nin rol aldığı 'Maria' da bulunuyor
ABD menşeli ünlü sinema dergisi Variety, 2025'te Oscar kazanacaklar hakkında tahminde bulundu. Oscar'ı kazanacakları yönünde tahmin edilenler arasında Haluk Bilginer ile Angelina Jolie'nin rol aldığı 'Maria' da bulunuyor.
Maria Callas’ın hayatını anlatan 'Maria'yı Pablo Larrain yönetirken, filmde hayatı anlatılan ünlü şarkıcı Maria Callas'ı Angelina Jolie canlandırdı.
Haluk Bilginer ise filmde; ünlü armatör 'Aristotle Onassis' karakteri için kamera karşısına geçti.
Angelina Joile, 2000'de 'Girl, Interrupted' ile 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu' dalında Oscar kazandı.
'Maria', her ne kadar Oscar tahminlerinde yer alsa da filmin yönetmeni Pablo Larrain ile Angelina Jolie ve Haluk Bilginer'in bulunmaması bir hayli şaşırttı.
Haluk Bilginer, 2019'da 'Şahsiyet' ile 'En İyi Erkek Oyuncu' dalında Emmy Ödülü'ne lâyık görüldü.
Variety'nin 2025 'En İyi Film' kategorisinde Oscar tahminleri listesinde yer alanlar şöyle:
FİLM
1. Blitz
2. Gladiator II
3. Nickel Boys
4. Conclave
5. The Room Next Door
6. Anora
7. Dune: Part Two
8. The Piano Lesson
9. Emilia Pérez
10. The Wild Robot
11. A Complete Unknown
12. Joker: Folie à Deux
13. Sing Sing
14. Beetlejuice Beetlejuice”
15. Queer
16. Maria
17. His Three Daughters
18. SNL: 1975
19. We Live in Time
20. Inside Out 2
YÖNETMEN
1. Pedro Almodóvar (The Room Next Door)
2. Sean Baker (Anora)
3. Steve McQueen (Blitz)
4. RaMell Ross (Nickel Boys)
5. Ridley Scott (Gladiator II)
Pedro Almodóvar
ERKEK OYUNCU
1. Daniel Craig (Queer)
2. Colman Domingo (Sing Sing)
3. Ralph Fiennes (Conclave)
4. Andrew Garfield (We Live in Time)
5. Joaquin Phoenix (Joker: Folie à Deux)
Daniel Craig
KADIN OYUNCU
1. Karla Sofía Gascón (Emilia Pérez)
2. Demi Moore (The Substance)
3. Julianne Moore (The Room Next Door)
4. Saoirse Ronan (The Outrun)
5. Zendaya (Challengers)
Karla Sofía Gascón