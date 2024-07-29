Hamas: Netanyahu yeni şartlar öne sürerek anlaşmadan kaçındı

Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun müzakerelerde yeni şartlar öne sürerek anlaşmayı engellediğini açıkladı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, dün İtalya'nın başkenti Roma'da ABD, İsrail, Mısır ve Katarlı yetkililer arasında Gazze Şeridi'nde ateşkes ve karşılıklı esir takasına ilişkin yapılan görüşmeye dair bilgi verildi.

Açıklamada, "Arabulucuların Roma'dan aktardığına göre, Netanyahu bir kere daha oyalama, erteleme ve yeni şartlar ve talepler öne sürerek anlaşmadan kaçınma stratejisine geri döndü." ifadelerine yer verildi.