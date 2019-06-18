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Hamile kalmak isteyenlere öneri!

HABERTURK.COM

Gecede üç saat içinde ikinci kez ilişkiye girmek, gebelik şansını artırıyor. Araştırma sırasında, sperm hareketini artıran proteinlerin ikinci ilişkide çok daha fazla olduğu ortaya çıktı. Ayrıca spermin yumurta yüzeyine yapışması için gereken proteinlerin de daha yüksek olduğu saptandı

Hamile kalmak için tüyolar

Yeni bilimsel bulgulara göre, gecede üç saat içinde ikinci kez ilişkiye girmek gebelik şansını artırıyor. Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, Çin’de yapılan araştırmanın detayları hakkında şu bilgileri verdi: “Çin’de Shengjing Hastanesi’ndeki araştırmacılar, farklı örneklerde spermlerin volüm ve hareketlerini karşılaştırdı ve birtakım farklılıklar kaydetti.

Araştırma sırasında, sperm hareketini artıran proteinlerin ikinci ilişkide çok daha fazla olduğu ortaya çıktı. Ayrıca spermin yumurta yüzeyine yapışması i çin gereken proteinlerin de daha yüksek olduğu saptandı.

TÜP BEBEKTE DE İŞE YARIYOR

Çalışmanın ikinci etabında tüp bebek için hazırlanan 500 çift değerlendirildi. Tüp bebek uygulanan çiftlerde de gebelik olasılığının arttığı saptandı. Çünkü, döllenmeyi sağlayan spermler en hızlı yüzen spermlerdir. İlk ilişkiden sonraki 180 dakika içinde toplanan spermlerin daha hızlı yüzdüğü ve gebelik oluşturma kapasitesinin daha fazla olduğu bulundu. Bu özellik hem doğal yolla hem de tüp bebek yoluyla gebelik oluşumu ve canlı doğum şansını artırıyor. Spermler, testiste ne kadar çok kalırlarsa DNA hasarına o kadar duyarlı hale gelirler.”

Araştırmanın sonuçları Journal Molecular&Cellular Proteomics dergisinde yayınlandı.

 

 

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