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Bilim Kurulu Üyesi'nden hamilelere çağrı!

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, son haftalarda gebelerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarında artış gözlendiğini belirterek, salgının hem anne hem de bebekte olumsuz sonuç yaratmaması için hamilelerin mutlaka aşı olması gerektiğini söyledi

HAMİLELER DİKKAT! Son dakika: Bilim Kurulu Üyesi'nden hamilelere çağrı! - VİDEO HABER
Bilim Kurulu Üyesi uyardı! Hamileler dikkat!
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AA

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, senenin başından bu yana olgu sayılarında artış olmasına rağmen geçen haftaya kadar hamile grubunda ciddi bir artış görmediklerini ifade etti.

HAMİLE VAKA SAYISI 2 KAT ARTTI

AA'da yer alan habere göre sadece geçen hafta görev yaptığı hastanenin Kovid-19 servislerine 7 hamilenin başvurduğunu aktaran Şener, "4'ünün serviste, birinin ise yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Daha önceki aylara baktığımızda hamilelerde 2 ila 2.5 kat oranında bir vaka artışı var. Bunun temel nedeni delta varyantının yaygınlaşması ve bu grubun aşılanmamasından kaynaklanıyor" dedi.

"ANNE ADAYLARI AŞIDAN KORKUYOR"

Sağlık Bakanlığı'nın hamilelerin aşılanması konusunda ilk 3 ayı onların tercihine bıraktığını hatırlatan Prof. Dr. Şener, anne adaylarının korktukları için daha sonraki dönemlerde Kovid-19 aşılarını yaptırmadığını gözlemlediklerini anlattı. Hamilelik sürecinde yaşanabilecek Kovid-19 hastalığının yönetiminin zor olduğunu dile getiren Şener, şöyle konuştu:

"HAMİLELERİN AŞI OLMASI GEREKİYOR"

"Son haftalarda gebelerde Kovid-19 vaka sayılarında artış gözleniyor. Salgının hem anne hem de bebekte olumsuz bir sonuç yaratmaması için hamilelerin mutlaka aşı olması gerekiyor. Bu hasta grubuna diğer hasta gruplarında kullandığımız gibi yaygın ve rahatlıkla ilaç kullanmıyoruz. İlaçların, gebelik sürecinin tamamlanması ve anne adaylarına yan etkisi olabileceği gibi bebeğe de yan etkisi olabileceğinden dolayı temkinli olmamız gerekiyor. Ne yazık ki normal popülasyona göre korona enfekte olan anne adaylarında kayıp daha fazla oluyor. Bu kötü sonuçların yaşanmaması için mutlaka gebelere, Kovid-19 aşılarını olmasını öneriyoruz. Çünkü aşıların şu aşamaya kadar gösterilmiş bir zararı yok."

Şener, bu süreçte anne adaylarından, Kovid-19 aşılarıyla ilgili sosyal medyadan paylaşılan ve gerçeği olmayan bilgilere inanmamalarını, onun yerine Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesindeki bilgileri takip etmelerini istedi.

Yoğun bakımlarda hamilelerin de Kovid-19 tedavisi gördüğüne dikkati çeken Şener, "Gebe Kovid-19 hastasını entübe ederek solunum cihazına bağladığınız zamandan itibaren bebek her an ölüm riskini yaşamaya devam eder" diye konuştu.

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