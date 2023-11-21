Hande Ataizi: Böyle bir görgüsüzlük yapmam
Bloomberg HT'de yayınlanan "Aslı Şafak'la İşin Aslı" programına konuk olan Hande Ataizi, rol aldığı 'Bihter' filmi ve özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu
Yaklaşık 4 yıldır Dinç Aydoğdu ile beraber olan Hande Ataizi, Aslı Şafak'ın 'evlilik' soruları üzerine şunları söyledi: Kimseyle evlenmeyi düşünmüyorum. Yanlış anlaşılmasın, kendi erkek arkadaşımla evlenmeyi düşünmüyorum değil. Genel olarak evlilik düşünmüyorum. Artık bir oğlum var, hayatım onun üzerinden devam ediyor. Önceliğim oğlum.
'Niye evlenilir ki diye?' düşünüyorum. İki insan birbirini seviyorsa, karışan görüşen yoksa, çocuk da zaten hali hazırda yapılmış ise ille de onu bir imzalara sokmanın bir anlamı yok.
"550 BİN DOLARLIK" AÇIKLAMA
Aslı Şafak’ın 'Bihter' filminin galasında taktığın bileklik o kadar pahalı mıydı?" sorusuna karşılık Hande Ataizi, "Tabii ki orada zaten bir işbirliği içerisinde böyle bir şey yaptığımızı sen de bildiğin için söylüyorum. Yoksa benim kendi mücevherim olsa zaten böyle bir görgüsüzlük yapmam, çok pahalı demem" ifadelerini kullandı.
Ünlü oyuncu "Bir bileklik için o kadar para verir misin?" sorusunu ise "550 bin dolar mı? Ben bu zamana kadar hiçbir mücevhere öyle bir para vermedim. Mücevherlerimi kendim almayı severim. Çok tatlı güzel pahalı mücevherlerim de oldu ama bir yılan bileziğe verecek 550 bin dolar verecek bir dönemde değiliz diye düşünüyorum" şeklinde yanıtladı.
"ÜZERİMDEKİ ELBİSE 20 YILLIK"
Hande Ataizi ayrıca, "Ben de mesela kendi adıma beş şey alacağıma bir tane alırım, beni daha mutlu eder o... Limitlerim çerçevesinde kendimi şımartmayı seviyorum. Kıyafet konusunda büyük bir arşivim var. Hep modası geçmeyecek şeyler almışım. Bu üzerimde gördüğün elbise 20 yıllık vardır. Çok temiz bakarım kuru temizleme yaparım, havalandırırım. Eşyalarıma iyi bakarım" dedi.
"İKİNCİ EL MAĞAZALARINDAN ALIŞVERİŞ YAPIYORUM"
Hande Ataizi sözlerini şöyle sürdürdü: Hayatım boyunca yürüyen reklam panoları gibi bir duruma düşmedim. Üçüncü dünya modası diyorum buna. O yüzden de modası geçmedi giydiklerimin. Dolabıma yeni bir şey eklediğim zaman da ihtiyacı olana ya da arkadaşlarıma sorarım, böyle bir değiş-tokuş durumumuz da vardır. Bu yılın da modası neymiş diye hiç düşünmeden sadece kendime yakışanı alırım. İkinci el mağazalardan da alışveriş yapıyorum.
"FARAH’ İLE ARAMIZDAKİ OLAY TATLIYA BAĞLANDI"
Hande Ataizi, 'Bihter' filmindeki rol arkadaşı Farah Zeynep Abdullah ile arasında geçen olaylara da programda açıklık getirdi. Oyuncu, "İşin oluşumunda aman şimşekler üzerime mi çekilecek, aman kıyaslanacak mıyım gibi oyuncu kaygıları yaşanırken herkes tabi kendi karakterini ortaya çıkarıyor. Kimisi daha alttan alan bir karakter, kimisi daha heyecanlı, kimisi daha sakinliği sessizliği tercih ederken o ortam içerisinde yaşanan benimle alakalı hiç kişisel bir şey olmadı. Gerçekten bana inanıyorsan benimle alakalı hiç kişisel bir şey olmadı. İşle alakalı öyle bir durumdan olundu ama sonrada zaten tatlıya bağlandı. Zaten bağlanması gerekiyor neyin peşindeyiz?" dedi.
"BİHTER FİLMİ AŞK-I MEMNU DİZİSİ İLE KIYASLANIYOR"
'Bihter'in Aşkı Memnu ile kıyaslandığını belirten Hande Ataizi, "Aslında alakasız farklı bir bakış açısı var. Filmin ismi 'Aşkı Memnu' değil ,Bihter. Bambaşka bir şey sürekli karşılaştırma oluyor. Biri dizi, diğer film" diye konuştu.