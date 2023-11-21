Hande Ataizi: Böyle bir görgüsüzlük yapmam

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Ünlü oyuncu "Bir bileklik için o kadar para verir misin?" sorusunu ise "550 bin dolar mı? Ben bu zamana kadar hiçbir mücevhere öyle bir para vermedim. Mücevherlerimi kendim almayı severim. Çok tatlı güzel pahalı mücevherlerim de oldu ama bir yılan bileziğe verecek 550 bin dolar verecek bir dönemde değiliz diye düşünüyorum" şeklinde yanıtladı.

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"ÜZERİMDEKİ ELBİSE 20 YILLIK" Hande Ataizi ayrıca, "Ben de mesela kendi adıma beş şey alacağıma bir tane alırım, beni daha mutlu eder o... Limitlerim çerçevesinde kendimi şımartmayı seviyorum. Kıyafet konusunda büyük bir arşivim var. Hep modası geçmeyecek şeyler almışım. Bu üzerimde gördüğün elbise 20 yıllık vardır. Çok temiz bakarım kuru temizleme yaparım, havalandırırım. Eşyalarıma iyi bakarım" dedi.