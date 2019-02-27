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Efendi olayım dur konuşmayayım dedim ama, Instagram videolarında bana laf söylemeler falan koca adam yakışıyor mu? 19 yıl önce yaşanmış bir olay. Otelin resepsiyonundaki kişi bile konuştu, şahit olmuştu. Yasak Elma'da rol almamla ilgili yapımcı Fatih Aksoy'a "Ben profesyonel bir insanım. Beni çok fazla etkilemez" dedim. Bu olay "yaşanmadı" demedim. Normal bir adam değil zaten. Tuhaf tuhaf konuşuyor. Ben ağzımı açmadım. 19 yıl önce beni taciz etti demedim. Basın gündeme getirdi bu konuyu. Bana gelene kadar sette bir sürü kadın var, onlar neden konuşmuyor kendisiyle.