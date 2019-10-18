Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Kahve içerek sohbet eden ikili, muhabirlerin fotoğraf çektiğini görünce kahkaha attı. Muhabbeti yarıda kestikten Ataizi ve Zorlu, "Bari güzel çekin, durun poz verelim" diyerek objektiflere baktı. Sıkı dost olan ikili, "Birbirimizi özledik, hasret giderdik. Hem iş, hem de hayatı konuştuk" dedi.

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