Hande Ataizi, tatil sezonunu Bodrum'da açtı
Ünlü oyuncu Hande Ataizi, sevgilisi Dinç Aydoğdu ve oğlu Leo ile Bodrum'da tatil yapıyor
Habertürk'ten Eren Güler'in haberine göre; Hande Ataizi, sevgilisi Dinç Aydoğdu ile birlikte Türkbükü'ndeki bir plajda görüntülendi.
Hande Ataizi, bir ara denize girip serinlemek istedi ama suyun soğuk olduğunu fark edince gerisin geriye şezlonguna döndü.
İskeledeki merdivenlerde Dinç Aydoğdu ile sohbet eden Hande Ataizi, sevgilisine suyun soğukluğundan şikâyet etti.
Hande Ataizi ile Dinç Aydoğdu'nun keyifli tatilinden fotoğraflar şöyle;