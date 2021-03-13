SALONU TERK ETMİŞTİ

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen ödül törenlerine katılan ve '2020 Yılının En Beğenilen Erkek Dizi Oyuncusu' ödülünü alan Kerem Bürsin, "İyi akşamlar. Öncelikle beni bu ödüle layık gördüğünüz için çok teşekkür ederim. Çok onurlandırdınız. Zor bir seneydi hepimiz için. O yüzden diyecek çok bir şey yok. Umarım daha güzel yıllar bizi bekler, umarım sınıfta kalan dünya düzeni artık değişir. Daha güzel günler bizi bekler. O yüzden hepinize çok teşekkür ederim. İyi akşamlar" diye konuşmuştu.

Bürsin, sahneden inerken törenin sunucusu Bay J, "Kerem Bey zor şartlarda çalışıyor. Gözleriniz dolacak ama geçen yıl bölüm başı 120 bin TL alarak çalışmaya devam etti" ifadelerini kullanmıştı.

Sunucunun açıklamalarına sinirlenen Bürsin, gazetecilerin sorularını yanıtlamadan salonu terk etmişti.