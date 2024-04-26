Harvey Weinstein'e verilen mahkumiyet kararı bozuldu
Hollywood'un eski yapımcısı Harvey Weinstein hakkında bir tecavüz davasındaki mahkumiyet kararı bozuldu. Başka bir suçtan tutuklu bulunan Weinstein yeniden hakim karşısına çıkacak
Pek çok cinsel saldırı suçlaması yöneltilen ve 2020 yılında verilen mahkumiyet kararı #MeToo (Sen de Anlat) hareketinin yayılmasına önayak olan eski Hollywood film yapımcısı Harvey Weinstein hakkında, tecavüz suçundan verilen mahkumiyet kararı bozuldu.
23 YIL CEZA ALMIŞTI
Cinsel saldırı mahkumiyetini bozan New York Yüksek Mahkemesi, Harvey Weinstein’in kendilerine saldırdığını söyleyen bazı kadınların tanık olarak dinlenmesine izin vermesini gerekçe olarak gösterdi. Hollywood'un önde gelen yapım şirketlerinden Miramax'ın kurucusu 72 yaşındaki Weinstein'ı çok sayıda kadına tecavüz ve cinsel saldırı suçundan 23 yıl hapse mahkum eden mahkeme, bu cinsel saldırı suçlamalarının dinlenmesinin söz konusu mahkemedeki suçlamalarla ilgili olmadığını tespit etti.
"YARGI YETKİSİ KÖTÜYE KULLANILDI"
Temyiz Mahkemesi, 3'e karşı 4 yargıcın oyuyla mahkumiyeti bozma kararı aldı. Alt mahkemenin "kesinleşmemiş, iddia mahiyetindeki cinsel eylemlere ilişkin ifadeleri hatalı biçimde kabul ettiğini" belirterek, bunu yargı yetkisinin kötüye kullanılması olarak nitelendirdi.
CEZAEVİNDEN ÇIKMAYACAK
Harvey Weinstein, farklı bir davadan aldığı mahkumiyet nedeniyle cezaevinde kalmaya devam edecek. Hakkında Los Angeles'ta Şubat 2022'de tecavüz ve cinsel saldırı suçundan verilen 16 yıllık başka bir mahkumiyet kararı bulunuyor.
"METOO HAREKETİNE DARBE"
Manhattan Bölge Başsavcılığı, harvey Weinstein'ı yeniden hakim karşısına çıkarma niyetinde olduklarını söyledi. New York Temyiz Mahkemesi'nin kararı, #MeToo kampanyasına darbe olarak değerlendirildi. Weinstein’in 2020’de New York‘taki mahkumiyeti, film endüstrisinde yıllarca devam eden cinsel tacize karşı çıkan #MeToo hareketi için bir dönüm noktası olmuştu. Birçok kadın, maruz kaldığı cinsel tacizleri sosyal medyada #MeeToo etiketiyle yazmıştı.
ÜNLÜLER DE ANLATTI
Aralarında Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow ve Salma Hayek gibi pek çok ismin bulunduğu yıldızlar Weinstein’ı cinsel saldırı ve tacizle suçlamıştı.