Harvey Weinstein'e verilen mahkumiyet kararı bozuldu

23 YIL CEZA ALMIŞTI

Cinsel saldırı mahkumiyetini bozan New York Yüksek Mahkemesi, Harvey Weinstein’in kendilerine saldırdığını söyleyen bazı kadınların tanık olarak dinlenmesine izin vermesini gerekçe olarak gösterdi. Hollywood'un önde gelen yapım şirketlerinden Miramax'ın kurucusu 72 yaşındaki Weinstein'ı çok sayıda kadına tecavüz ve cinsel saldırı suçundan 23 yıl hapse mahkum eden mahkeme, bu cinsel saldırı suçlamalarının dinlenmesinin söz konusu mahkemedeki suçlamalarla ilgili olmadığını tespit etti.