Çalışan annelerin en önemli sorunlarından başında çocuk bakımı geliyor. Bakıcı seçerken; çocuk psikolojinden anlıyor mu? Agresif mi? Çocukla iyi iletişim kuruyor mu? gibi konular mercek altın alınırken tercih edilecek bakıcının sağlık sorunları genellikle göz ardı ediliyor. Habertürk’ten Ceyda Erenoğlu’nun haberine göre; son yıllarda özellikle yabancı bakıcıların tercih edilmesi çocuklar için enfeksiyon hastalıklarında artışa neden oluyor.

BAKICI SEÇERKEN SAĞLIK DEĞERLENDİRMESİNİ UNUTMAYIN

Memorial Ataşehir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Soysal, “Çalışan anneler çocukları dünyaya geldikten sonra onlarla genellikle 4-6 ay gibi kısa bir zaman geçirip, doğum izninin ardından bebeklerini kreş veya bakıcılara emanet ediyorlar” diyor ve devam ediyor; “Ebeveynler bebeklerini emanet edecek bakıcıyı seçerken genellikle bu kişinin çocukları sevmesi, sabırlı, sevecen ve güler yüzlü olması, çocuk psikolojisinden anlaması veya agresifliği gibi konular üzerinden değerlendirme yapıyorlar. Bu noktada çocukla neredeyse 8-9 saat zaman geçirecek bakıcının sağlık durumu ile ilgili bilgi edinme durumu ise çoklukla göz ardı ediliyor.”

YABANCI UYRUKLU BAKICILARDA ENFEKSİYON RİSKİ DAHA FAZLA

Son yıllarda özellikle büyük şehirlerde; Ukrayna, Gürcistan, Türkmenistan, Bulgaristan, Kazakistan, Moldova hatta yabancı dil öğrenmeleri için Filipinler, Malezya, Singapur gibi uzak doğu ülkelerinden bakıcılar tercih ediliyor. Çocukları besleyen, altını değiştiren, günün büyük bölümünde çocuklarla yakın temas içinde bulunan yabancı uyruklu bakıcıların enfeksiyon hastalıkları bakımından daha fazla risk taşıyabileceği belirtiliyor. Ülkelerinde sağlık hizmetleri yeterli seviyede olmayan veya sağlık hizmetlerine rahatlıkla ulaşamayan bakıcıların, başta tüberküloz, Hepatit B ve Hepatit C olmak üzere enfeksiyon ve uyuz gibi parazitik hastalıkları daha çok taşıdıkları belirtiliyor.

BAKICINIZDAN KAN VE İDRAR TAHLİLİ İSTEYİN

Bu nedenle bakıcı seçimi yapılırken sağlık raporu istenmesinin unutulmaması gerekiyor. Tam kan sayımı, idrar tahlili ve akciğer grafisi gibi basit tetkiklerin talep edilmesinin olası hastalıkların öğrenilmesi için yeterli olabildiği belirtiliyor. Çok çabuk bulaşabilen tüberküloza karşı koruyucu bir önlem bulunmadığı için bakıcının kronik öksürüğünün olup olmadığının kontrol edilmesi ve akciğer grafisi istenmesi yaşanabilecek ciddi sorunların önüne geçebiliyor. Bakıcı sürekli aileyle birlikte evde kalmıyorsa yaşadığı ev ve zamanını geçirdiği sosyal ortamı öğrenmek uyuz gibi parazitik hastalıkların belirlenebilmesi açısından son derece önemli görülüyor.

HASTALIKLAR HEMEN ORTAYA ÇIKMAYABİLİR

Enfeksiyon rahatsızlıklarında mikropların kuluçka süresi farklı olduğu için bebeğe bulaşan hastalık hemen ortaya çıkmayabiliyor. Bazı hastalıkların belirtilerinin yıllar sonra bile yaşanabileceği belirtiliyor. HIV ve hepatit hastalıklarında olduğu gibi çocuk, hasta değil sadece mikrop taşıyıcısı olabiliyor. Parazitik hastalıklar ise kısa sürede belirti veriyor.

BU BELİRTİLERDE HEMEN DOKTORA!

*Sürekli kaşıntı

*İshal veya kötü kokulu kaka

*Kusma, bulantı gibi belirtilerde çocuğun parazitik hastalıklar bakımından zaman geçirmeden bir doktora götürülmesi gerekiyor.