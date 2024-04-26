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        Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Hatay'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alından 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 14:57 Güncelleme: 26.04.2024 - 15:53
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        Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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        Hatay'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alından 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, sokak satıcılarına yönelik belirledikleri 6 noktaya eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonda şüpheli S.E. ile E.C. gözaltına alındı.

        Adreslerde yapılan aramalarda, 1 tabanca, 1 şarjör, 5 fişek, 1 gram sentetik uyuşturucu, 654 uyuşturucu hap ile 1 gram esrar ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen S.E. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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