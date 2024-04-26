Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Hatay'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alından 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Hatay'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alından 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, sokak satıcılarına yönelik belirledikleri 6 noktaya eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda şüpheli S.E. ile E.C. gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda, 1 tabanca, 1 şarjör, 5 fişek, 1 gram sentetik uyuşturucu, 654 uyuşturucu hap ile 1 gram esrar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen S.E. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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