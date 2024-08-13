Hatice Şendil ile eşi Burak Sağyaşar'dan Filiz Akın'a çiçekli sürpriz

"KENDİLERİNİ GÖRÜNCE İÇİMİZ AÇILDI"

Filiz Akın, kendisine çiçek getiren Hatice Şendil ve Burak Sağyaşar ile sarıldığı anları "Komşu sitelerden birinden ev aldıklarını duyunca 'Hoş geldiniz' demiştim. Önce güzel çiçekleri ve ziyaret istekleri geldi, sonra da kendilerini görünce içimiz açıldı. Hatice Hanım makyajsız, duru güzelliği, zarafetiyle bizimleydi. Bu şahane çifte teşekkür ediyoruz" notuyla yayımladı.