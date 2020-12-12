Meteoroloji açıkladı! Sağanak ve kar!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemHava DurumuHAVA DURUMU! Son dakika Meteoroloji açıkladı! Sağanak ve kar! - Haberler
ABONE OL

Meteoroloji açıkladı! Sağanak ve kar!

Meteoroloji'den alınan son verilere göre Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz bölgelerinde sağanak yağış bekleniyor. Yağışın kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Tunceli ve Erzincan çevrelerinde ise yağışların karla karışık olması bekleniyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği belirtiliyor. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu

HAVA DURUMU! Son dakika Meteoroloji açıkladı! Sağanak ve kar! - Haberler
Meteoroloji açıkladı! Sağanak ve kar!
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz (Kastamonu ve Sinop dışında),Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli ve Malatya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EGE'DE KUVVETLİ SAĞANAK BEKLENİYOR

Genellikle yağmur ve sağanak, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Tunceli ve Erzincan çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde olması beklenen yağışların, Marmara'nın batısında (Çanakkale, Edirne çevreleri ile Balıkesir ve Kırklareli'nin batısı),Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de (Antalya, Isparta'nın güneyi, Burdur'un doğusu) ile Manisa, Denizli çevrelerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/metrekare),İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 kg/metrekare) olacağı tahmin ediliyor. Gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI DEĞİŞMİYOR

Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu şöyle olacak:

ANKARA: 14, Parçalı çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yağmurlu.

İSTANBUL: 16, Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

İZMİR: 15, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

KOCAELİ: 18, Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu.

EDİRNE: 14, Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA: 13, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

ADANA: 20, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

ANTALYA: 19, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY: 16, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

MERSİN: 19, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

ESKİŞEHİR: 11, Parçalı çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yağmurlu.

KONYA: 13, Parçalı çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yağmurlu.

BOLU: 11, Parçalı çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yağmurlu.

ZONGULDAK: 15, Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu.

SAMSUN: 17, Parçalı ve çok bulutlu.

TRABZON: 17, Parçalı ve çok bulutlu.

ERZURUM: 2, Parçalı bulutlu.

KARS: 0, Parçalı bulutlu.

MALATYA: 7, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu.

VAN: 8, Parçalı bulutlu.

DİYARBAKIR: 12, Parçalı bulutlu.

GAZİANTEP: 12, Parçalı bulutlu.

ŞANLIURFA: 15, Parçalı bulutlu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Erzincan'da bir kişi evinde bıçakla öldürüldü
GÜNDEMYalnız yaşadığı evinde bıçakla öldürüldü
Kastamonu’da yoğun sis nedenli trafik kazası: 1 ölü
GÜNDEMYoğun sis kazaya neden oldu: 1 ölü
Kartal'da köpek gezdirme kavgası kanlı bitti: 1'i ağır 4 yaralı
GÜNDEMKöpek gezdirme kavgası kanlı bitti: Yaralılar var
Ankara'da ailesinin evden kovduğu genç, baraka yangınında öldü
GÜNDEMAilesi evden kovdu, barakada çıkan yangında öldü
Mersin'de bariyerlere çarpan TIR'dan fırlayan sürücü, denize düşerek kayboldu
GÜNDEMKaza yapan TIR'dan fırlayan sürücü, denize düşerek ...
İzmir'de tuvalet ihtiyacı için uzaklaşıp kaybolan genç evinde bulundu
GÜNDEMTuvalet ihtiyacı için uzaklaşıp kaybolan genç evinde ...
Ankara'da uygulama noktasında zincirleme kaza 1'i ağır, 4 yaralı
GÜNDEMBaşkent'te zincirleme kaza: 1'i ağır, 4 yaralı
Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak?
GÜNDEMKabine toplantısı ne zaman?
Çiçeği burnunda anneyi taşıyan ambulans personel servisiyle çarpışıp devrildi: 14 yaralı
GÜNDEMAmbulans personel servisiyle çarpışıp devrildi: 14 ...
İsviçre'de yeni Kovid-19 kısıtlamaları
GÜNDEMİsviçre'de yeni Kovid-19 kısıtlamaları

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X