Havada korku dolu anlar: Acil iniş yaptı

NORMAL BİR ŞEY OLMADIĞINI ANLADIM

İniş takımlarının açılmaması nedeniyle uçağın pisti pas geçmesinden sonra çok korktuklarını ifade eden Mustafa Yavuz ise şunları söyledi: "Bursa Yenişehir Havalimanı'na ulaşmak için 10. 55'te hareket ettik. Yenişehir'e yaklaştığımız anda iniş takımlarının açılıp açılmadığını pek anlayamadık o sesi duyamadık. Pilotlar, birden bire motora gaz verdiler ve o anda korktum çünkü normal bir şey olmadığını anladım. Denemelerin ardından buraya yöneldik ve sorunsuz ve sarsıntısız bir şekilde buraya indik .Hepimize bence çok geçmiş olsun. Bundan sonra ivedilikle Bursa'ya gitmek istiyoruz. Burada biraz bekletiliyoruz. Yiyecek içecek dahi bir şey vermediler. Elimiz ayağımız biraz titriyor çünkü korktuk."