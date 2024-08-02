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        Haberler Gündem Güncel Havada korku dolu anlar: Acil iniş yaptı | Son dakika haberleri

        Havada korku dolu anlar: Acil iniş yaptı

        Bir havayolu şirketine ait Trabzon-Bursa seferini yapan yolcu uçağının Bursa Havalimanı'na inişi sırasında iniş takımları açılmadı. Bunun üzerine uçağın pilotu İstanbul Havalimanı'na acil iniş yapmak zorunda kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 16:47 Güncelleme: 02.08.2024 - 16:57
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        Trabzon-Bursa seferini yapan Ajet'e ait AVF-4517 sefer sayılı Boeing 737-8F2 tipi uçağın Bursa Yenişehir Havalimanı'na inmek için alçaldığı sırada iniş takımları açılmadı. Bunun üzerine uçağın pilotu pisti pas geçerek bir süre havada tur attı.

        Uçak daha sonra acil iniş için İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.

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        Pilot, İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi'yle irtibata geçerek durumu bildirdi ve iniş takımlarının kontrolü için hava trafik kontrolörlerinden talepte bulundu. Bu arada acil durum üzerine pistte itfaiye ve sağlık ekipleri hazır bekletildi.

        Kontroller sırasında pisti pas geçen uçak, iniş takımlarının açıldığı bilgisi alındıktan sonra saat 13.07'de inişini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdi.

        Yolcuların kara yoluyla Bursa'ya gönderileceği öğrenilirken, uçak bakım için hangara çekildi.

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        UÇAKTA TEKNİK ARIZA OLDUĞUNU SÖYLEDİLER

        Yolculardan Necdet Kurt, "Bugün Trabzon Havaalanı'ndan 11.00 uçağına bindik. İki buçuk saat havada kaldık, insanlar ne oldu? Nereye gidiyoruz? Nereye iniyoruz? Açıklama yapan yok. Benim kız çocuğum baba biz galiba bugün inemeyeceğiz başka bir şey var bu uçakta diyor. İnsanlara bunca stresi neden yaşatıyorsunuz burada bir tane Ajet yetkilisi yok. Yanılmıyorsam bu uçakta 210 kişi var.Uçakta yakıt sorunu olduğunu ve teknik bir arıza olduğunu söylediler" dedi.

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        NORMAL BİR ŞEY OLMADIĞINI ANLADIM

        İniş takımlarının açılmaması nedeniyle uçağın pisti pas geçmesinden sonra çok korktuklarını ifade eden Mustafa Yavuz ise şunları söyledi: "Bursa Yenişehir Havalimanı'na ulaşmak için 10. 55'te hareket ettik. Yenişehir'e yaklaştığımız anda iniş takımlarının açılıp açılmadığını pek anlayamadık o sesi duyamadık. Pilotlar, birden bire motora gaz verdiler ve o anda korktum çünkü normal bir şey olmadığını anladım. Denemelerin ardından buraya yöneldik ve sorunsuz ve sarsıntısız bir şekilde buraya indik .Hepimize bence çok geçmiş olsun. Bundan sonra ivedilikle Bursa'ya gitmek istiyoruz. Burada biraz bekletiliyoruz. Yiyecek içecek dahi bir şey vermediler. Elimiz ayağımız biraz titriyor çünkü korktuk."

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        #yolcu uçağı
        #acil iniş
        #trabzon-bursa
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