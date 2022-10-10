Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel yazdı: Havalar bu hafta sakin

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Hava Durumu
ABONE OL

Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel yazdı: Havalar bu hafta sakin

Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, Türkiye’de havanın bu hafta durgun olacağını kaleme aldı. Öztel, "İstanbul haftayı poyrazın orta kuvvette estiği, parçalı bulutlu ve güneş altında sıcak geçirecek" dedi

Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel yazdı: Havalar bu hafta sakin
"Havalar bu hafta sakin"
0:00 / 0:00

Türkiye’de hava bu hafta durgun, rüzgarlar özellikle Anadolu’da ve Karadeniz’de sakin esiyor. Gelecek 5 gün sadece Marmara’da ve Kuzey Ege’de orta kuvvetli ve zayıf esintiler olacak. Yağmurlar Doğu Karadeniz kıyılarını yine ziyaret ederken hafta sonuna doğru Akdeniz kıyılarında yağmurlu ve serin havanın etkisine girilecek. Bir süredir yaz modunda ilerleyen Antalya-Adana hattına önümüzdeki hafta sonu sonbahar yağmurları ve serinliği geliyor.

İstanbul haftayı poyrazın orta kuvvette estiği, parçalı bulutlu ve güneş altında sıcak geçirecek. Sabah ve geceleri ince bir mont giydiren bu hava güneş altında 25 derecenin üzerinde hissedilecek, ceketi montu zaman zaman elimizde taşımamız gereken günler.

Ankara ve çevre merkezler hafta boyu güneşlenirken gündüz sıcaklıkları 20°C’lerde olacak.

Bu sakin ve ılık hava hafta sonu Orta Akdeniz üzerinden ayrı, Karadeniz üzerinden ayrı giriş yapacak yağışlarla değişebilir. Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz ile Marmara 15-16 Ekim’de fırtınalı ve yağmurlu havaya geçiş yapabilir. Tahmindeki hava hareketleri gerçekleşirse özellikle Karadeniz kıyılarında ve Doğu Akdeniz’de geniş alanlarda kuvvetli sağanaklar yaşayabiliriz, bu tahminin güncellemelerini yakından takip edelim.

15-16 Ekim’de bu fırtınalı günlerin ardında yine durgun ve güneşli havalar görünüyor, hatta Ekim ayının son iki haftası bugünlerden daha sıcak ve kurak geçebilir.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kadir Gecesi'ni aşağılayıcı paylaşımda ceza belli oldu! - Günün son dakika haberleri
GÜNDEM Kadir Gecesi'ni aşağılayıcı paylaşımda ceza belli ...
Sevgilisi ile onun kızı ve torununu yaralamıştı, cezası belli oldu
GÜNDEM Eski sevgili dehşetinde ceza belli oldu
Konya'da çocukların tüfekle oyunu kötü bitti!
GÜNDEM Çocukların tüfekle oyunu kötü bitti!
Torba yasada neler var, maddeleri neler? Ekim 2022 Yeni torba yasa ne zaman çıkacak?
GÜNDEM Torba yasada neler var?
Son dakika haberi: Kadıköy'deki patlamada soruşturmayı Terör Suçları Soruşturma Bürosu yürütecek
GÜNDEM Kadıköy'deki patlamada terör şüphesi!
Antalya merkezli suç örgütü operasyonunda 16 tutuklama
GÜNDEM Antalya merkezli suç örgütü operasyonunda 16 ...
Merkezi sistem kalorifer ne zaman yanar 2022?
GÜNDEM Merkezi sistem kalorifer ne zaman yanar?
BU NASIL HOCA! Son dakika haberleri: Mardin'de spor eğitmeninden 9 yaşındaki öğrenciye şiddet!
GÜNDEM Spor eğitmeninden 9 yaşındaki öğrenciye şiddet!
Son dakika: Ankara Garı saldırısında hayatını kaybedenler anıldı
GÜNDEM Ankara Garı saldırısında hayatını kaybedenler anıldı
Bolu Gölköy Barajı'ndaki balık ölümlerine soruşturma -Güncel haberler
GÜNDEM Gölköy Barajı'ndaki balık ölümlerine soruşturma

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.