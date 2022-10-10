Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel yazdı: Havalar bu hafta sakin

Türkiye’de hava bu hafta durgun, rüzgarlar özellikle Anadolu’da ve Karadeniz’de sakin esiyor. Gelecek 5 gün sadece Marmara’da ve Kuzey Ege’de orta kuvvetli ve zayıf esintiler olacak. Yağmurlar Doğu Karadeniz kıyılarını yine ziyaret ederken hafta sonuna doğru Akdeniz kıyılarında yağmurlu ve serin havanın etkisine girilecek. Bir süredir yaz modunda ilerleyen Antalya-Adana hattına önümüzdeki hafta sonu sonbahar yağmurları ve serinliği geliyor.
İstanbul haftayı poyrazın orta kuvvette estiği, parçalı bulutlu ve güneş altında sıcak geçirecek. Sabah ve geceleri ince bir mont giydiren bu hava güneş altında 25 derecenin üzerinde hissedilecek, ceketi montu zaman zaman elimizde taşımamız gereken günler.
Ankara ve çevre merkezler hafta boyu güneşlenirken gündüz sıcaklıkları 20°C’lerde olacak.
Bu sakin ve ılık hava hafta sonu Orta Akdeniz üzerinden ayrı, Karadeniz üzerinden ayrı giriş yapacak yağışlarla değişebilir. Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz ile Marmara 15-16 Ekim’de fırtınalı ve yağmurlu havaya geçiş yapabilir. Tahmindeki hava hareketleri gerçekleşirse özellikle Karadeniz kıyılarında ve Doğu Akdeniz’de geniş alanlarda kuvvetli sağanaklar yaşayabiliriz, bu tahminin güncellemelerini yakından takip edelim.
15-16 Ekim’de bu fırtınalı günlerin ardında yine durgun ve güneşli havalar görünüyor, hatta Ekim ayının son iki haftası bugünlerden daha sıcak ve kurak geçebilir.
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