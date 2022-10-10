Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel yazdı: Havalar bu hafta sakin

Türkiye’de hava bu hafta durgun, rüzgarlar özellikle Anadolu’da ve Karadeniz’de sakin esiyor. Gelecek 5 gün sadece Marmara’da ve Kuzey Ege’de orta kuvvetli ve zayıf esintiler olacak. Yağmurlar Doğu Karadeniz kıyılarını yine ziyaret ederken hafta sonuna doğru Akdeniz kıyılarında yağmurlu ve serin havanın etkisine girilecek. Bir süredir yaz modunda ilerleyen Antalya-Adana hattına önümüzdeki hafta sonu sonbahar yağmurları ve serinliği geliyor.

İstanbul haftayı poyrazın orta kuvvette estiği, parçalı bulutlu ve güneş altında sıcak geçirecek. Sabah ve geceleri ince bir mont giydiren bu hava güneş altında 25 derecenin üzerinde hissedilecek, ceketi montu zaman zaman elimizde taşımamız gereken günler.