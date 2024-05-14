Havalimanından giriş yaptılar! Pusetin altına sakladılar! Tam 73 kilo!
İstanbul Havalimanı'nda, bebek arabasına gizlenmiş halde kaçak yollardan yurda sokulmaya çalışılan 73 kilo külçe altın bulundu. Olayla ilgili Dubai'den gelen ve gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 Nisan'da Dubai'den gelen yabancı uyruklu kadın ve erkek yolcuyu, durumundan şüphelenerek gümrüklü bölge çıkışında durdurdu.
PUSETTEN 73 KİLO ALTIN ÇIKTI
AA'da yer alan habere göre bu kişilerin yanındaki bebek arabasını kontrol eden ekipler, arabanın altındaki özel bölüme gizlenmiş vaziyette her biri 1 kilo olan 73 külçe altın ele geçirdi.
İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Kaçak yollarda ülkeye altın sokmaya çalıştıkları belirlenen şüpheliler M.Q. ve A.K. gözaltına alındı.
ŞÜPHELİLERDEN BİRİ TUTUKLANDI
Polisteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Q. tutuklandı, A.K. hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.