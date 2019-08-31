Hayalet Dayı oyuncuları kimler? Hayalet Dayı filmi konusu nedir? Şeklindeki sorular tv izleyicisi tarafından merak konusu oldu. Ozan ve Caner'in çok ucuza buldukları kiralık konakta karşılarına çıkan evin asıl sahibi Hayalet Dayı ile başlarına gelen olayı anlatan Hayalet Dayı Star TV ekranlarında 00.15'te yayınlanacak.
HAYALET DAYI OYUNCULARI KİMLER?
Settar Tanrıöğen - Hayalet Dayı
Ozan Özcan - Ozan
Caner Özyurtlu - Caner
Ülkü Duru - Saadet
Esra Dermancıoğlu - Samet
Tuğçe Karabacak - Aylin
Nedim Saban - Samet'in Annesi ve Babası
Serhan Arslan - Elektrikçi
Erol Büyükburç - Cameo
Ege Kayacan - Mustafa Sokan
Kaan Sezyum- Bakkal
Ayşe Melike Çerçi - Emlakçı
Deniz Alnıtemiz - Bumbarcı
Kerem Kurdoğlu- Kolpa Emlakçı
Doğu Orcan - Pet Shop Sahibi
Serkan Altuniğne - Şaklaban
Elif Domaniç - Köle
Hasan Pek- Taksici
Buse Toprak - Fahişe 1
Birce İrem İlaçan - Fahişe 2
Hidayet Gürdal- Bakkal Çırağı
HAYALET DAYI KONUSU NEDİR?
Başlarını sokacak bir ev arayan Ozan (Ozan Özcan) ve Caner (Caner Özyurtlu) uzun arayışlar sonunda tam da istedikleri gibi bir ev bulurlar. Olağanüstü bir fiyata buldukları ev, gerçekten de olağanüstü çıkar. Konağın ölen sahibi kirli geçmişi yüzünden arafta kalmıştır ve onu sadece Ozan ve Caner görebilmektedir. Hayalet Dayı’nın (Settar Tanrıöğen) öteki tarafa huzurla geçmesine yardım etmek artık bu iki gencin görevidir. Dayı’dan kurtulmak için başladıkları bu görev onları komik olayların içine sürükler.
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