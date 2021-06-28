Hayat Bilgisi dizisinin en güzel oyuncularından biri olan İpek Erdem, dizinin ardından başka projelerde yer alsa bile eski popülerliğini koruyamadı. Bilindiği üzere Hayat Bilgisi dizisinde Aslı Enver ve Gökçe Bahadır gibi popüler başka oyuncular da rol almıştı

İpek Erdem, son görüntüsünü Instagram hesabından yayınladığı bir dizi mesajla paylaşmış hatta 'Hayat Bilgisi' dizisi, yaşantısı ve geleceğiyle ilgili konuşmuştu.

Erdem, bu fotoğrafına, "Geçen kış o kadar çok bunu yapmak istiyordum ki üstüne “Britney Spears gibi sakın saçlarınızı kestirmeyin.” gibi şeyler döndü ve bir kadının saçlarını bu kadar kestirmesi delirdiğine, sağlıksız olduğuna işaret olarak etiketlendi. Benim de totom yemedi tabii bu durumda ve devam eden belirsizlik içinde de yapmak istemedim. Şimdi bu kalıbı kırıp, kendimi tam olarak olduğum gibi kabul edip, yaşayacak, size de sunacak kadar özgürleştiğim ve tam tersi çok sağlıklı olduğum için mutluyum." notunu düştü.