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Hazal Filiz Küçükköse: Kriptoya yatırım yaptım

Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, önceki gün Rumeli Hisarı'nda objektiflere takıldı. Kripto paralara ve borsaya yatırım yaptığından bahseden Küçükköse, "Sadece ben değil, artık herkes parasını oralarda değerlendiriyor. Bununla ilgili kendimi geliştiriyorum ama tüyo verecek kıvama gelmedim" dedi

Hazal Filiz Küçükköse: Kriptoya yatırım yaptım - Magazin haberleri
"Kriptoya yatırım yaptım"
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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, geçtiğimiz gün Rumeli Hisarı'nda yürüyüş yaparken görüntülendi.

Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Küçükköse, "Televizyonla ilgili görüşme halinde olduğum projeler var. Artık güzel bir işle dönüş yapmak istiyorum. İş durumum netleşmesinin ardından ufak bir tatile çıkacağım" diye konuştu.

"KENDİMİ GELİŞTİRİYORUM"

Ayrıca kripto paralara ve borsaya yatırım yaptığından bahseden 33 yaşındaki oyuncu, "Sadece ben değil, artık herkes parasını oralarda değerlendiriyor. Bununla ilgili kendimi geliştiriyorum ama tüyo verecek kıvama gelmedim" ifadelerini kullandı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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