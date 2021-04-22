Hazal Filiz Küçükköse: Kriptoya yatırım yaptım

"Kriptoya yatırım yaptım" 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, geçtiğimiz gün Rumeli Hisarı'nda yürüyüş yaparken görüntülendi.

Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Küçükköse, "Televizyonla ilgili görüşme halinde olduğum projeler var. Artık güzel bir işle dönüş yapmak istiyorum. İş durumum netleşmesinin ardından ufak bir tatile çıkacağım" diye konuştu.

"KENDİMİ GELİŞTİRİYORUM"

Ayrıca kripto paralara ve borsaya yatırım yaptığından bahseden 33 yaşındaki oyuncu, "Sadece ben değil, artık herkes parasını oralarda değerlendiriyor. Bununla ilgili kendimi geliştiriyorum ama tüyo verecek kıvama gelmedim" ifadelerini kullandı.