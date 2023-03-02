6 Şubat 2019'da kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay ile evlenen Hazal Kaya, aynı yıl kasım ayında oğlu Fikret Ali'yi kucağına almıştı. Kaya, geçtiğimiz haftalarda da Leyla Süreyya adını verdiği kızına kavuşarak ikinci kez anne olma sevincini yaşamıştı.