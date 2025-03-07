Hazar Ergüçlü aşka geldi: Maşallah deyin
Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü, aşka geldi. Ergüçlü, sosyal medya hesabından sevgilisiyle bir video paylaşıp; "Maşallah deyin" notunu düştü
Hazar Ergüçlü, bir süredir DJ Artz adıyla tanınan Efe Çelik ile aşk yaşıyor. Birliktelikleriyle zaman zaman gündeme gelen çift, keyifli anlarını takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.
Son olarak ikili, güneşli havanın tadını çıkarıp birlikte yürüyüşe çıktı.
Hazar Ergüçlü, sevgilisiyle geçirdiği anların bir videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. oyuncu, paylaştığı o videoya; "Maşallah deyin" notunu ekledi.
Fotoğraflar: Instagram