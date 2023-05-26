"YIPRANMA YAŞADIK"

Öte yandan 5 yıl aşk yaşayan Hazar Ergüçlü ile Onur Ünlü, fikir ayrılıkları nedeniyle birlikteliklerini sonlandırmıştı. Ergüçlü, "Evet, ayrıldık. Tam rasyonel bir sebebi yok aslında ama 5 yıllık bir yıpranma yaşandı. Onur hâlâ her şeyim, ailemden biri gibi, arkadaşlığımız devam ediyor" demişti.