Hazine 3 aylık iç borçlanma stratejisini yayımladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 3 aylık iç borçlanma stratejisini yayımladı. Buna göre, 2019 Aralık-2020 Şubat döneminde toplam 60.3 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık 61.6 milyar TL'lik iç borçlanmanın planlandığı bildirildi.

3 aylık iç borçlanma planı kapsamında, Aralık ayında 11.7 milyar TL'lik iç borç servisine karşı, 11.2 milyar liralık borçlanma planlanıyor.

Yapılan açıklamaya göre, Ocak ayında 23.6 milyar TL'lik iç borç seviyesine karşı, 24.4 milyar liralık iç borçlanma planlanıyor.

Hazine, Şubat ayında ise, 25 milyar TL'lik iç borç seviyesine karşı, 26 milyar TL'lik iç borçlanma planlıyor.