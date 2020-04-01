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HDP'li eski Mazıdağı Belediye Başkanı Nalan Özaydın'a "koronavirüs" tahliyesi

Mardin'de terör soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan HDP'li Mazıdağı Belediye Başkanı Nalan Özaydın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması üzerine "konutunu terk etmeme" ve "yurt dışına çıkış yasağı" tedbiriyle tahliye edildi

HDP'li eski Mazıdağı Belediye Başkanı Nalan Özaydın
AA

Mardin'de terör soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan HDP'li eski Mazıdağı Belediye Başkanı Nalan Özaydın, "koronavirüs" testinin pozitif çıkması nedeniyle tahliye edildi.

Hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında 26 Kasım 2019'da tutuklanan ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Özaydın, Mardin 4. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanıyor. Özaydın'ın, koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine avukatı aracılığıyla tahliyesine yönelik karar verilmesi talebiyle hazırlanan dilekçe Mardin 4. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

BAŞSAVCI, TUTUKSUZ YARGILANMASI YÖNÜNDE GÖRÜŞ BİLDİRDİ

Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş da, mahkemeye sunduğu mütalaada, Özaydın'ın "konutunu terk etmemek" ve "yurt dışına çıkış yasağı" tedbirleri kapsamında tutuksuz yargılanması üzerine tahliyesi yönünde görüş bildirdi.

Talebi değerlendiren mahkeme, Özaydın'ın, koronavirüs test sonucunun pozitif çıkması, delillerin büyük ölçüde toplanmış olması, bu aşamada kişilerin ve toplumun sağlığının tehlikeye gireceği değerlendirilerek, başka bir suçtan tutuklu veya hükümle değilse "konutunu terk etmeme" ve "yurt dışına çıkış yasağı" adli kontrol kararıyla tahliyesine karar verdi.

GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILIP, TUTUKLANMIŞTI

15 Kasım 2019'da gözaltına alınan Nalan Özaydın, 16 Kasım 2019'da, hakkında devam eden adli işlem süreçleri göz önünde bulundurularak, Anayasanın 127. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddelerine istinaden İçişleri Bakanlığının onayıyla geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış, Belediye Kanununun 45. ve 46. maddeleri uyarınca yerine Mazıdağı Kaymakamı Muhsin Duran Kalkan, "belediye başkan vekili" olarak görevlendirilmişti.

Özaydın, çıkarıldığı mahkemece 26 Kasım 2019'da tutuklanmıştı.

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