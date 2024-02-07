Henry Cavill'dan 'erotik sahne' itirafı
Sinemanın yeni kuşak 'Süperman'lerinden biri olan Henry Cavill, erotik sahnelerle ilgili konuştu. Cavill, bu tür sahnelerin sinemada aşırı kullanımından dert yandı
İngiliz aktör Henry Cavill, erotik sahnelerin kendisini rahatsız hissettirdiğini söyledi. Cavill, seks sahnelerinin çekilmesinden nefret ettiğini itiraf etti.
Henry Cavill; "Bence bu sahneleri, bugünlerde bazen aşırı kullanılıyorlar ve 'Bu gerçekten gerekli mi yoksa insanlar sadece daha az kıyafet mi giyiyorlar' diye düşündüğünüz bir his var. İşte o zaman daha da rahatsız olmaya başlıyorsunuz ve 'Burada bir performans yok, filmin geri kalanına taşınacak bir parça yok' diye düşünüyorsunuz" dedi.
Henry Cavill, kimi zaman bu tür çıplak sahneler gerçekten de hikâyeye katkıda bulunabildiğini de sözlerine ekledi.