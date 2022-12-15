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Henry Cavill'in 'Süpermen' macerası sona erdirildi

Henry Cavill, 'Süpermen' rolüne dönemeyecek. En son 5 yıl önce 'Süpermen' rolünü canlandıran Cavill, projeden çıkarıldığını "Artık biraz yas tutabiliriz" şeklinde yaptığı açıklamayla duyurdu. Henry Cavill'in yer aldığı son iki 'Süpermen' filmi toplamda 1 milyar 500 milyon dolarlık hasılata ulaşmıştı...

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  • Henry Cavill'in 'Süpermen' macerası sona erdirildi! 1,5 milyar dolarlık 'Süpermen' kovuldu - Magazin haberleri

    'Süpermen' serisinin son oyuncusu Henry Cavill, 5 yıl sonra rolüne dönüşünü iki ay önce duyurmuştu. Ancak hayranların merakla beklediği bu geri dönüşün asla gerçekleşmeyeceği ortaya çıktı.
  • Henry Cavill'in 'Süpermen' macerası sona erdirildi! 1,5 milyar dolarlık 'Süpermen' kovuldu - Magazin haberleri

    ÜZÜCÜ HABERİ KENDİSİ DUYURDU

    Henry Cavill'in kaderi 'Süpermen'in yayın haklarına sahip DC Films ve Warner Bros.’un, filmlerin başına James Gunn ve Peter Safran'ı sorumlu olarak atamasıyla belli oldu.

    2013'te 'Man of Steel', 2016'da 'Batman v. Superman: Dawn of Justice' ve 2017'de 'Justice League'de 'Superman'i canlandıran ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından 23 milyona yakın takipçisine kötü haberi duyurdu.
  • Henry Cavill'in 'Süpermen' macerası sona erdirildi! 1,5 milyar dolarlık 'Süpermen' kovuldu - Magazin haberleri

    "GERİ DÖNMEYECEĞİM"

    Heny Cavill, "Az önce James Gunn ve Peter Safran ile bir toplantı yaptım ve bu üzücü bir haber millet. 'Süpermen' olarak geri dönmeyeceğim" şeklinde konuştu.

    Henry Cavill'in bu açıklamasından sonra Gunn ve Safran'ın 'DC Genişletilmiş Evren' ve sonrası için planlarını bu hafta Warner Bros. Discovery CEO'su David Zaslav'a sunmaları gerektiği bildirildi.
  • Henry Cavill'in 'Süpermen' macerası sona erdirildi! 1,5 milyar dolarlık 'Süpermen' kovuldu - Magazin haberleri

    "ARTIK BİRAZ YAS TUTABİLİRİZ"

    Heny Cavill, sözlerini, "Stüdyo tarafından ekim ayında işe alınmadan önce geri döndüğümü duyurmamdan sonra bu haberi almak pek kolay olmadı ama hayat bu... Nöbet değişimi zaman zaman karşılaştığımız bir şey. Buna saygı duyarım. James ve Peter'ın inşa edecekleri bir evrenleri var. Onlara ve yeni evrende yer alan herkese iyi şanslar ve bolca başarı diliyorum" şeklinde sürdürdü.

    Oyuncu, serinin geleceğinden bahsetmeden önce yıllardır yanında olanlara hitap ederek, "Artık biraz yas tutabiliriz" ifadelerini kullandı.
  • Henry Cavill'in 'Süpermen' macerası sona erdirildi! 1,5 milyar dolarlık 'Süpermen' kovuldu - Magazin haberleri

    "Süpermen hâlâ ortalıkta" diyen ünlü oyuncu, "Temsil ettiği her şey hâlâ var ve bize verdiği örnekler hala orada. Pelerin takma sıram geçti ama 'Süpermen'in temsil ettiği şey asla yok olmayacak. Bu, hepinizle birlikte geçirdiğim ileriye ve yukarıya yönelen eğlenceli bir yolculuk oldu!" açıklamasını yaptı.
  • Henry Cavill'in 'Süpermen' macerası sona erdirildi! 1,5 milyar dolarlık 'Süpermen' kovuldu - Magazin haberleri

    ARDINDAN YAPIM ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA

    Hany Cavill'in açıklamasından kısa bir süre sonra, DC Films’in yeni başkanı James Gunn da 'Süpermen'ın geleceği hakkında ayrıntılı bilgi vermek için Twitter'dan paylaşımlarda bulundu.

    "Peter ve benim hazır bir DC listemiz var" diyen oyuncu, "Bu konuda daha fazla heyecanlı olamayız. Yeni yılın başında ilk projelerimizle ilgili bazı heyecan verici bilgileri paylaşabileceğiz. Listedeki projeler arasında 'Superman' de var. İlk aşamalarda, hikayemiz 'Superman'in hayatının daha önceki bir bölümüne odaklanacak, bu nedenle karakteri Henry Cavill oynamayacak" şeklinde konuştu.
  • Henry Cavill'in 'Süpermen' macerası sona erdirildi! 1,5 milyar dolarlık 'Süpermen' kovuldu - Magazin haberleri

    ÇOK SEVİLEN ROLÜNDEN VAZGEÇMİŞTİ

    Daha önce büyük bir başarı elde eden 'The Witcher' dizisini bıraktığını açıklayan Henry Cavill’in bu riskli kararı 'Süpermen' projesine geri dönebilmek için aldığı konuşulmuştu.

    Bir bilgisayar oyunu uyarlaması olan ve dünya çapında milyonlarca fanatiği bulunan 'The Witcher', bir dijital platform tarafından televizyona uyarlanmış; oyunun hayranları başta bu projeye şüpheyle yaklaşmıştı.

    Ancak başroldeki Henry Cavill’in büyük başarısı dizinin büyük bir başarı kazanmasını sağlamış ve aktör dünya çapındaki hayran sayısını da ikiye katlamıştı.

    TÜRKİYE'YE GELECEK

    Öte yandan Henry Cavill, bir başka projesi için Guy Ritchie ile anlaşmıştı. Cavill, Damien Lewis'in 'The Ministry of Ungentlemanly Warfare' romanından uyarlanan filminin çekimleri için Türkiye'ye gelecek.
  • Henry Cavill'in 'Süpermen' macerası sona erdirildi! 1,5 milyar dolarlık 'Süpermen' kovuldu - Magazin haberleri

    İKİ FİLMİ BİR MİLYAR 500 MİLYON DOLAR HASILAT YAPMIŞTI

    Batman V Superman: Dawn of Justice (2016)

    Hasılat… 873.637.528 Dolar 

    Justice League'de Superman (2017)

    Hasılat… 657.926.987 Dolar 

    TOPLAM… 1.531.564.514 Dolar 

    Fotoğraflar: AP

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