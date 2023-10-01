'Her Şeye Rağmen' için Adana'da da gala yapıldı

Yapımcılığını Verway’in yönetmenliğini ise Erdal Murat Aktaş’ın yaptığı İlhan Doğan’ın hayat hikâyesini anlatan 'Her Şeye Rağmen' filmi vizyona girdi. İlk galasını İstanbul’da yapan filmin ikinci galası ise hikâyenin başladığı yer ve İlhan Doğan’nın memleketi olan Adana’da gerçekleşti. Gala öncesi smokinlerini giyen İlhan Doğan annesi Firdevs Güvenaltın’nın kabrini ziyaret etti ve “Anneme verdiğim sözü bu filmi çekerek yerine getirdim” dedi.

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İlhan Doğan, vefatından önce annesinin eşi tarafından iftira ve haksızlıklara uğradığı için namusunun iffetinin lekelendiğini ve kendisine yapılan haksızlıkların gerçek yüzünün herkes tarafından öğrenilmesini istediğini söyleyerek “Anneme verdiğim sözü tuttum. Bütün gerçekleri öğrenerek onun namuslu iffetli bir kadın olduğunu bu filmdeki gerçek hayat hikâyem sayesinde tüm ailem, akrabalarım ve hatta dünya biliyor artık. Annem huzur içinde uyuyacak. 'Her Şeye Rağmen' filminin asıl final sahnesi de benim anemin kabrini ziyaret etmemedir” dedi.