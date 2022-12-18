Herkes pastaneden aldınız sanacak! Dışarıda satın alınanlara taş çıkartacak pratik trileçe tarifi

TRİLEÇE NASIL YAPILIR?

Kremşanti ile triliçe hazırlamak için önce yumurtaları ve toz şekeri bardağa alıp boza kıvamına gelene kadar çırpıyoruz. Un, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyip spatula ile alttan üste karıştırın ve yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dökün.

170° fırında 10 dakika pişiriyoruz sonra ısıyı 150°ye düşürüp yaklaşık 30 dakika pişiriyoruz. Süt, toz şeker ve sıvı kremayı Trileçe süt sosuna uygun bir kapta çırpın ve buzdolabında saklayın.

Karamel Sos için şekeri tavamıza alıp orta hararetli ateşte sürekli karıştırarak erimesini sağlıyoruz. Rengi dönünce 1 yemek kaşığı tereyağını ilave edip tereyağını eritin.

Son olarak sıvı kremayı ekleyip kısık ateşte sosumuz koyulaşana kadar karıştırarak pişirin.

Sıcak kekimizi çeviriyoruz, parşömen kağıdını çıkarıyoruz ve çatalla delikler açıyoruz.

soğuk şerbetimizi kekin üzerine dökelim.

1 paket kremşanti, bir kısmını süslemek için ayırın ve kalanını kekin üzerine yayın. Çırpılmış kremanın üzerine ılık karamel sosumuzu dökelim.

Ayrılmış kremşanti ile süsleyin ve kürdan ile şekil verin. 5-6 saat dinlendirdikten sonra dilimleyerek servis ediyoruz.

Enfes Karamel Triliçe tatlısını hazırlayanlara şimdiden afiyet olsun.