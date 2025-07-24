Enpara.com’un QNB Finansbank bünyesinden ayrılarak yeni kurulan Enpara Bank A.Ş.’ye devredilme sürecinin 2024 yılı eylül-ekim aylarında tamamlanması planlanıyor. Devirle birlikte müşterilerin IBAN bilgileri değişecek, ancak hesap numaraları korunacak.

Enpara tarafından yapılan açıklamada, devir sonrası oluşabilecek karışıklıkların önüne geçmek için müşterilerin yeni IBAN bilgilerini düzenli para gönderen kişi ve kurumlarla vakit kaybetmeden paylaşmaları gerektiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Enpara​.com’un Enpara Bank’a devir işleminin şu an için Eylül – Ekim 2025 döneminde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Yasal ve teknik süreçlerin tamamlanmasının ardından devir tarihini kesin olarak belirleyecek ve sizi tekrar bilgilendireceğiz.

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Enpara Bank’a geçiş için sizin herhangi bir şey yapmanıza gerek olmayacaktır. Devir tarihi itibarıyla Enpara.com’da açık en az bir hesabı veya başka bir ürünü olan tüm müşterilerimizin Enpara.com bünyesinde bulunan tüm mevduat hesapları, kredileri, kredi kartları, banka kartları, Ekpara (KMH) hesapları ve diğer ürünleri bakiyeleri ve hareketleri ile birlikte (varsa talimatlarınız ve En Hızlı kayıtlarınız dahil) otomatik olarak Enpara Bank’a taşınacaktır. Devir tarihine kadar Enpara​.com ile ilişiğini kesmiş olan müşterilerimiz ise bölünme işlemine konu edilmeyecek olup, devir işlemlerinin kapsamında yer almayacaktır.

Bu devir ile birlikte, banka kodumuz değişeceği için hesap numaralarınız aynı kalacak olsa da HESAPLARINIZA AİT IBAN’LAR YASAL ZORUNLULUK NEDENİYLE DEĞİŞECEKTİR. Bu sebeple, devir sonrasında sizden yeni IBAN’larınızı size düzenli para gönderen kişilerle hızlıca paylaşmanızı bekleyeceğiz. Ancak devir sonrasında güncel IBAN’larınız yerine hala eski IBAN’larınıza (yani QNB Bank’a) EFT veya SWIFT (yabancı para transferi) gönderen kişiler de olabilir. Bu durumun yaratacağı olası aksaklıkların önüne geçmek için devir tarihi öncesinde talimat vermeniz durumunda, QNB Bank kendisine gelen bu hatalı transferleri ilgili düzenlemeler çerçevesinde Enpara Bank’taki hesabınıza 90 gün boyunca otomatik olarak ücretsiz aktaracaktır, aksi takdirde gelen EFT ve SWIFT transferleri QNB Bank tarafından göndericiye iade edilecektir. Söz konusu talimatı devir tarihinden yaklaşık bir ay önce cep şubemiz üzerinden verebileceğinizi ve bu konuyla ilgili size ayrıca hatırlatma yapacağımızı bilmenizi isteriz. (QNB Bank’taki eski IBAN’ınıza gelmesi muhtemel FAST ve Havale işlemlerinde ise göndericiye işlem anında hatalı IBAN girildiğine dair bilgi verme imkanı olduğu için bu işlemler QNB Bank tarafından otomatik olarak reddedilecektir, vereceğiniz talimat bu işlemler için geçerli olmayacaktır.)

REKLAM Hem Enpara​.com Kredi Kartı’nı hem de QNB Bank’ın sunduğu diğer kredi kartlarından en az birini aktif olarak kullanıyorsanız devir öncesinde Enpara.com veya QNB Bank cep şubesi üzerinden yapacağınız tercih doğrultusunda kredi kartı limitiniz devir tarihinde ilgili kartlardaki güncel borçlarınız da dikkate alınarak Enpara Bank ve QNB Bank arasında paylaştırılacaktır. Söz konusu limit paylaşım tercihini devir tarihinden yaklaşık bir ay önce cep şubelerimiz üzerinden yapabileceğinizi ve bu konuyla ilgili size ayrıca hatırlatma yapacağımızı bilmenizi isteriz. (Tercih belirtmemeniz durumunda limit paylaşım oranları her iki bankanın ortak kararıyla belirlenecektir.) Devir tarihine kadar Enpara​.com kullanımınız üzerinden oluşan tüm bilgi ve belgeleri devir tarihinden sonra dilerseniz QNB Bank’tan da talep edebilirsiniz. Ancak devir işlemi sonrasında Enpara.com’da oluşan tüm bilgi ve belgelerinizi sadece Enpara Bank’tan talep edebilirsiniz. Devir sonrasında QNB Bank şubelerinden Enpara.com’a ilişkin hiçbir güncel bilgi ve belge talebinde bulunamayacağınızı, QNB Bank şubelerini sadece nakit işlemleriniz için kullanabileceğinizi önemle belirtmek isteriz.