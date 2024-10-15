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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Hikmet Şimşek doğumunun 100'üncü yılında anılıyor

        Hikmet Şimşek doğumunun 100'üncü yılında anılıyor

        Orkestra şefi Hikmet Şimşek, doğumunun 100'üncü yılında, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'nın 18 Ekim'de düzenleyeceği konser ile anılıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.10.2024 - 16:09 Güncelleme: 15.10.2024 - 16:11
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        Hikmet Şimşek doğumunun 100'üncü yılında anılıyor
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        Ülkemizdeki ilk müzik festivallerini yöneten ve yurt dışında düzenlenen sayısız konserde Türk eserlerinin, bestecilerinin tanınmasını sağlayan Hikmet Şimşek, doğumunun 100'üncü yılında, 50'nci sanat sezonunu kutlayan, kurucusu ve ilk şefi olduğu İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'nın düzenleyeceği konser ile anılıyor.

        Cumhurbaşkanlığı Yüksek Kültür ve Sanat Nişanı'nın sahibi şef Rengim Gökmen yönetiminde, 18 Ekim Cuma, saat 20.00'da, Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek konserde, orkestranın koro şefliğini Ahmet Kahyaoğlu üstleniyor.

        Denizbank ana sponsorluğunda, Şimşek'in yönettiği son eser olan Yunus Emre Oratoryosu'nun seslendirileceği anma konserinin solistleri ise; Eylem Demirhan Duru (soprano), Nesrin Gönüldağ (mezzo soprano), Ufuk Toker (tenor), Tuncay Kurtoğlu (bas) olacak.

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        Yoğun ilgi gören gala konserinin ardından anma konseriyle sanatseverlerle buluşacak olan, İzmir Devlet Opera ve Balesi korosunun da yer alacağı konser biletleri AASSM gişelerinden veya biletinial.com'dan temin edilebilir.

        Ahmet Adnan Saygun'un öğrencisi de olan Hikmet Şimşek, uzun yıllar Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nı da yönetmiş, klasik müzikte birçok ilke imza atarak sayısız ödül almıştır.

        15 yıl boyunca TRT ekranlarında 'Pazar Konseri' programıyla evlerimize konuk olan Şimşek, yurt dışında plak kaydı yapan ilk Türk orkestra şefidir.

        3 Ekim'de gerçekleşen açılış konserinde çağımızın sayılı keman sanatçıları arasında gösterilen Grammy ödüllü Augustin Hadelich ile izleyicilerini selamlayan İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, biletleri hızla tükenen konserin genel provasını halka açmış, ilk kez Türkiye'ye gelen ünlü virtüöz Hadelich, 2 binden fazla dinleyiciyle buluşmuştu.

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        #İzmir Devlet Senfoni Orkestrası
        #hikmet şimşek
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