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        Haberler Gündem 3. Sayfa İlkokulda cinsel taciz! Temizlik görevlisi tutuklandı | SON HABERLER | Son dakika haberleri

        Veliler ayağa kalktı! İlkokulda cinsel taciz! Temizlik görevlisi tutuklandı!

        İzmir'de, bir hafta önce işe başladığı ilkokulda 8 yaşındaki E.Ş. adlı kız çocuğuna sözlü ve fiziksel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınıp, mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 18 yaşındaki temizlik görevlisi D.T. tekrar gözaltına alındı. D.T. sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 15:34 Güncelleme: 15.10.2024 - 15:53
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        İlkokulda cinsel taciz! Temizlik görevlisi tutuklandı!
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        İzmir'in Bayraklı ilçesinde olay, 10 Ekim'de Mansuroğlu Mahallesi'ndeki bir ilkokulda meydana geldi. İddiaya göre, 1 hafta önce işe başlayan okulun temizlik görevlisi D.T. (18), 3'üncü sınıf öğrencisi E.Ş.'ye (8) sözlü ve fiziksel olarak cinsel tacizde bulundu.

        KÜÇÜK KIZI ÖPTÜ İDDİASI

        DHA'da yer alan habere göre D.T.'nin E.Ş.'ye sosyal medya hesabını vermek istediği, hediyeler alacağını ve para vereceğini söyleyip, yanağından öptüğü öne sürüldü.

        ADLİ KONTROLLE SERBEST KALMIŞTI

        Öğrencinin durumu öğretmenine anlatması üzerine konu polise bildirildi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, D.T.'yi 12 Ekim'de gözaltına aldı.

        Polisteki işlemlerinin ardından 13 Ekim'de adliyeye sevk edilen şüpheli D.T., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        TEKRAR GÖZALTINA ALINDI

        Olayı öğrenip dün okulun önünde toplanan veliler, tepki gösterdi. Temizlik görevlisi D.T.'nin tekrar gözaltına alınması, yargılama sürecinin başlaması çağrısı yapıldı.

        ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Savcılık, karara itiraz edince şüpheli tekrar gözaltına alındı. Bayrak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüpheli, bugün tekrar adliyeye sevk edildi. D.T. sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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