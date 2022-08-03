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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hilal Altınbilek ile Metin Hara'dan yeni fotoğraf!

Mutlu birlikteliklerini sürdüren ve nikah masasına oturmaya hazırlandıkları konuşulan Hilal Altınbilek-Metin Hara çifti, objektif karşısına geçti

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  • Hilal Altınbilek ile Metin Hara'dan yeni fotoğraf! - Magazin haberleri

    Oyuncu Hilal Altınbilek (30) ile yazar sevgilisi Metin Hara (39), geçtiğimiz yıl Bozcaada'da görülmelerinin ardından ilişkilerini itiraf etmişti.
  • Hilal Altınbilek ile Metin Hara'dan yeni fotoğraf! - Magazin haberleri

    AŞIKLARDAN YENİ FOTOĞRAF

    Mutlu birlikteliklerini sürdüren ikilinin tatili devam ediyor. Ünlü çiftin köpekleriyle birlikte verdikleri poz sosyal medyada paylaşıldı. Bir hayli neşeli oldukları görülen Altınbilek ile Hara'nın bu karesi takipçilerinden oldukça ilgi gördü.

    Ayrıca ikilinin evlilik kararı aldığı ve yakın zamanda nikah masasına oturacağı konuşuluyor.
  • Hilal Altınbilek ile Metin Hara'dan yeni fotoğraf! - Magazin haberleri

    "YENİ YILA SÜRPRİZ BİR ŞEKİLDE GİREBİLİRİZ" DEMİŞTİ

    Öte yandan 8 ay önce objektiflere yansıyan taze aşıklara, yeni yıl planları sorulmuştu. Konuyla ilgili konuşmak istemeyen Hara, "Yeni yıl için bir planım var. Sürpriz bir şekilde girebiliriz." açıklamasını yapmıştı.

    Metin Hara'nın bu sözleri, "Yeni yılda evlilik teklifi gelir mi?" sorusunu akıllara getirmişti.
  • Hilal Altınbilek ile Metin Hara'dan yeni fotoğraf! - Magazin haberleri

    AŞIKLAR EL ELE!

    Geçtiğimiz yıl temmuz ayında hayranları tarafından Bozcaada'da birlikte görüntülenen ve adları aşk dedikodularına karışan Hilal Altınbilek ile Metin Hara, ardından Arnavutköy'deki bir restorandan çıkarken objektiflere yansımıştı.
  • Hilal Altınbilek ile Metin Hara'dan yeni fotoğraf! - Magazin haberleri

    Eski aşkı Adriana Lima'yı sık sık getirdiği mekana bu kez yeni sevgilisi ile birlikte gelen Hara, özel hayatıyla ilgili sorular karşısında suskunluğunu korumuştu.
  • Hilal Altınbilek ile Metin Hara'dan yeni fotoğraf! - Magazin haberleri

    İlk kez gazetecilere yakalanan çift, kendilerini görüntüleyen muhabirleri görünce şaşkınlıklarını gizleyememişti.
  • Hilal Altınbilek ile Metin Hara'dan yeni fotoğraf! - Magazin haberleri

    Ünlü oyuncu ise sevgilisinin kendisine arabanın kapısını açtığı sırada muhabirlere sadece, "İyi akşamlar." demekle yetinmişti. Çift, ardından Metin Hara'nın otomobili ile hızla oradan uzaklaşmıştı.
  • Hilal Altınbilek ile Metin Hara'dan yeni fotoğraf! - Magazin haberleri

    ADRIANA LIMA İLE AŞK YAŞAMIŞTI

    Metin Hara, bir dönem dünyaca ünlü model Adriana Lima ile yaşadığı aşkla uzun süre konuşulmuştu.
  • Hilal Altınbilek ile Metin Hara'dan yeni fotoğraf! - Magazin haberleri

    "HİLAL Mİ, ADRIANA MI?" TARTIŞMASI

    Sık sık Brezilyalı model Adriana Lima'ya benzetilen ünlü oyuncunun Metin Hara ile aşk yaşadığı yönündeki iddiaların ortaya atılmasının ardından sosyal medyada, "Hilal mi, Adriana mı daha güzel?" tartışması başlamıştı.
  • Hilal Altınbilek ile Metin Hara'dan yeni fotoğraf! - Magazin haberleri

    ADI KEREM ALIŞIK İLE ANILDI

    Hilal Altınbilek'in de rol arkadaşı Kerem Alışık ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Alışık da söz konusu iddiaları, "Asla böyle bir şey yok." diyerek reddetmişti.

    İkili hakkında daha sonra da, Beykoz'da ev kiraladıkları ve beraber yaşadıklarına ilişkin bir iddia ortaya atılmıştı. Alışık basına yansıyan haberlerden sonra sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı.
  • Hilal Altınbilek ile Metin Hara'dan yeni fotoğraf! - Magazin haberleri

    Ünlü oyuncu, "Yine 'iddiaya göre denilerek yine aynı yakıştırma, doğruyu yansıtmayan biçimde yapılmaya devam ediyor. O zaman insan da mecburen aynı açıklamayı yapmak zorunda kalıyor. Bazen sen ne söylersen, ne kadar söylersen karşındakinin anlamak istediği kadar kalıyor sözlerin. Söz söz olalı böyle eziyet görmemiş oluyor. Halbuki biraz anlayıp, dinlemeye çalışılsa, biraz incelik gösterilse incinmeyecek insanın yüreği ama bu durumda sabırla, dirençle aynı sözü bir kere daha tekrarlamak ve söze devam etmek gerekliliği oluşuyor. O zaman son söz şöyle; biz Hilal ile set içinde ve set dışında iyi anlaşık iki arkadaşız, hepsi bu." demişti.

    Fotoğraflar: Instagram, Reuters
  • Hilal Altınbilek ile Metin Hara'dan yeni fotoğraf! - Magazin haberleri
  • Hilal Altınbilek ile Metin Hara'dan yeni fotoğraf! - Magazin haberleri

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