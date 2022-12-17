Hırvatistan dünya üçüncüsü!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hırvatistan dünya üçüncüsü oldu

2022 FIFA Dünya Kupası üçüncülük maçında Hırvatistan, Fas'ı 2-1 mağlup etti ve 1998 Dünya Kupası'ndan sonra bir kez daha dünya üçüncüsü oldu. Hırvatistan, 2018 Dünya Kupası'nda ise final oynamış ve ikinci sırada tamamlamıştı. Katar'da tarih yazan Fas ise turnuvayı dördüncü tamamladı

ABONE OL
AA
  • Hırvatistan dünya üçüncüsü!

    2022 FIFA Dünya Kupası üçüncülük maçında Hırvatistan, Fas'ı 2-1 mağlup etti.
  • Hırvatistan dünya üçüncüsü!

    Hırvatistan, Katar'da düzenlenen turnuvayı üçüncü tamamladı. 
  • Hırvatistan dünya üçüncüsü!

    Dünya Kupası'nda sergilediği performansla büyük bir başarıya imza atan Fas ise dördüncü oldu.
  • Hırvatistan dünya üçüncüsü!

    7. dakikada Hırvatistan öne geçti. Majer'in uzak mesafeden kullandığı serbest atışta ceza sahası içinde Perisic, topu kafayla penaltı noktası civarına gönderdi. 
  • Hırvatistan dünya üçüncüsü!

    Gvardiol'un yaptığı şık kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından ağlarla buluştu: 1-0.
  • Hırvatistan dünya üçüncüsü!

    9. dakikada Fas beraberliği yakaladı. Ziyech'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Majer'den sekerek havalanan topu takip eden Dari, altıpasın içinden yaptığı kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-1.
  • Hırvatistan dünya üçüncüsü!

    42. dakikada Hırvatistan ikinci golü buldu. 
  • Hırvatistan dünya üçüncüsü!

    Livaja'nın kısa pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Orsic'in ayak içi vuruşunda meşin yuvarlak, uzak direğe çarparak ağlara gitti: 2-1.
  • Hırvatistan dünya üçüncüsü!

    Hırvatistan, ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.
  • Hırvatistan dünya üçüncüsü!

    75. dakikada Fas gole yaklaştı. En-Neysri'nin ceza sahası içi sağ çaprazdan çıkardığı şutta kaleci Gvardiol gole izin vermedi.
  • Hırvatistan dünya üçüncüsü!

    Kalan bölümde iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve Hırvatistan karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.
  • Hırvatistan dünya üçüncüsü!

    Hırvatistan, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda üçüncü oldu. 
  • Hırvatistan dünya üçüncüsü!

    Fas ise turnuvayı dördüncü tamamladı.
  • Hırvatistan dünya üçüncüsü!

    Stat: Uluslararası Halife

    Hakemler: Abdulrahman Al Jassim, Taleb Al Marri, Saoud Al Maqaleh (Katar)
  • Hırvatistan dünya üçüncüsü!

    Hırvatistan: Livakovic, Stanisic, Sutalo, Gvardiol, Perisic, Modric, Kovacic, Kramaric (Dk. 61 Vlasic), Majer (Dk. 66 Pasalic), Orsic (Dk. 90+5 Jakic), Livaja (Dk. 66 Petkovic)
  • Hırvatistan dünya üçüncüsü!

    Fas: Bounou, Hakimi, Dari (Dk. 64 Benoun), El Yamiq (Dk. 67 Amallah), Attiat-Allah, Amrabat, El Khannouss (Dk. 56 Ounahi), Sabiri (Dk. 46 Chair), Ziyech, Boufal (Dk. 64 Zaroury), En-Nesyri
  • Hırvatistan dünya üçüncüsü!

    Goller: Dk. 7 Gvardiol, Dk. 42 Orsic (Hırvatistan), Dk. 9 Dari (Fas)
  • Hırvatistan dünya üçüncüsü!

    Sarı kartlar: Dk. 69 Ounahi, Dk. 84 Amallah (Fas)
  • Hırvatistan dünya üçüncüsü!
  • Hırvatistan dünya üçüncüsü!
  • Hırvatistan dünya üçüncüsü!
  • Hırvatistan dünya üçüncüsü!
  • Hırvatistan dünya üçüncüsü!
  • Hırvatistan dünya üçüncüsü!
  • Hırvatistan dünya üçüncüsü!
  • Hırvatistan dünya üçüncüsü!
  • Hırvatistan dünya üçüncüsü!
  • Hırvatistan dünya üçüncüsü!
  • Hırvatistan dünya üçüncüsü!
  • Hırvatistan dünya üçüncüsü!
  • Hırvatistan dünya üçüncüsü!
  • Hırvatistan dünya üçüncüsü!
  • Hırvatistan dünya üçüncüsü!
  • Hırvatistan dünya üçüncüsü!
  • Hırvatistan dünya üçüncüsü!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.