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Hititoloji Bölümü taban puanları ve başarı sıralamaları 2019

YKS sonuçlarının açıklanmasından sonra binlerce öğrenci üniversitelerdeki en iyi bölümlerin taban puanlarını merak ediyor. Biz de sizler için üniversitedeki dört yıllık bölümlerden biri olan Hititoloji Bölümü'nün taban puanlarını ve başarı sıralamalarını araştırdık. İşte Hititoloji Bölümü 2019 taban puanları ve başarı sıralamaları...

Hititoloji Bölümü taban puanları ve başarı sıralamaları 2019

ÖSYM'nin gece geç saatlerde açıkladığı YKS sonuçlarını öğrenen adaylar, üniversitedeki bölümleri araştırmaya başladılar. Biz de üniversite adaylarına bölüm seçmede ışık tutması için üniversitedeki dört yıllık bölümlerden biri olan Hititoloji Bölümü'nün taban puanlarını ve başarı sıralamalarını içeren bir haber hazırladık. İşte Hititoloji Bölümü 2019 taban puanları ve başarı sıralaması...

HİTİTOLOJİ BÖLÜMÜ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI 2019

Aşağıdaki tabloda Hititoloji Bölümü bulunan üniversitelerin 2018 yılındaki en düşük sıralama ve taban puanları verilmiştir. Hititoloji Bölümü'nü tercih etmek isteyen adayların sözel puan türünden tercih yapmaları gerekir.

HİTİTOLOJİ BÖLÜMÜ BAŞARI SIRALAMALARI
ÜNİVERSİTETÜRFAKÜLTEBÖLÜMBURS/DİLPUAN TÜR.SIRATABAN PUAN
İSTANBUL ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Ede. Fak.Hititoloji    SÖZ196306304,95888
ANKARA ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Dil ve Tarih Coğrafya Fak.Hititoloji    SÖZ293377286,56268

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