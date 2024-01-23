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        Haberler Magazin Hitman: Ajan 47 filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Hitman: Agent 47 ne zaman çekildi?

        Hitman: Ajan 47 filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

        Hitman: Ajan 47 filmi beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Senaryosu Michael Finch , Skip Woods , Kyle Ward tarafından kaleme alınan film Aleksander Bach tarafından sinema perdesine aktarılmıştır. Filmi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Hitman: Ajan 47 filminin konusu ve oyuncu kadrosunu haberimizde derledik. İşte Hitman: Agent 47 filmi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2024 - 18:34 Güncelleme: 23.01.2024 - 18:34
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        Hitman: Ajan 47 filmi 23 Ocak Salı akşamı televizyon ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. 2015 yılında vizyona giren film aksiyon macera türünde kaleme alınmıştır. Film Hitman isimli video oyunu serisindeki hayal ürünü olan bir başkahramanı konu almaktadır. Peki, "Hitman: Ajan 47 filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Hitman: Agent 47 ne zaman çekildi?" İşte Hitman: Ajan 47 filminin konusu ve oyuncuları...

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        HİTMAN: AJAN 47 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

        Ajan 47 Uzun yıllar süren bir araştırma sürecinin ürünü olan, üst düzey yeteneklere sahip bir ölüm makinesi, boynunun arkasında yer alan barkod dövmesinin son iki hanesinde yazan numarayla, "Ajan 47" olarak tanınmaktadır. Onlarca yıllık araştırmanın sonucu önceki 46 klonun ardından, benzeri görülmemiş bir güç, hız, dayanıklılık ve zekaya sahip olan Ajan 47'nin yeni görevi ise kendisinin gizemini çözüp aynı formül üzerinden bir katil ordusu yaratmaya çalışan bir mega şirkete karşı harekete geçmektir. Gizli düşmanlarının üstesinden gelmeyi bilen genç bir kadının yardımıyla Ajan 47, şaşırtıcı köklerini keşfedecek ve epik bir savaşın içine atılacaktır.

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        HİTMAN: AJAN 47 FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

        Rupert Friend

        Zachary Quinto

        Hannah Ware

        Emilio Rivera

        Rolf Kanies

        Thomas Kretschmann

        Dan Bakkedahl

        Ciarán Hinds

        Mona Pirzad

        William E. Morris

        Michaela Caspar

        Jerry Hoffmann

        AngelaBaby

        Jürgen Prochnow

        Michael Bornhütter

        Nils Brunkhorst

        Michael Corcoran

        Georg Ebinal

        Matthias Günther

        Sebastian Hülk

        Felix Koch

        Alrik Kreemke

        Helena Pieske

        Daniel Stockhorst

        Johannes Suhm

        Eskindir Tesfay

        Asuka Tovazzi

        Janice Koh Yu-Mei

        Chris Theisinger

        Joe Toedtling

        Tomas Jester

        Gillian Tan

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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