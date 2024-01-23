Hitman: Ajan 47 filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?
Hitman: Ajan 47 filmi beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Senaryosu Michael Finch , Skip Woods , Kyle Ward tarafından kaleme alınan film Aleksander Bach tarafından sinema perdesine aktarılmıştır. Filmi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Hitman: Ajan 47 filminin konusu ve oyuncu kadrosunu haberimizde derledik. İşte Hitman: Agent 47 filmi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...
Hitman: Ajan 47 filmi 23 Ocak Salı akşamı televizyon ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. 2015 yılında vizyona giren film aksiyon macera türünde kaleme alınmıştır. Film Hitman isimli video oyunu serisindeki hayal ürünü olan bir başkahramanı konu almaktadır. Peki, "Hitman: Ajan 47 filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Hitman: Agent 47 ne zaman çekildi?" İşte Hitman: Ajan 47 filminin konusu ve oyuncuları...
HİTMAN: AJAN 47 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Ajan 47 Uzun yıllar süren bir araştırma sürecinin ürünü olan, üst düzey yeteneklere sahip bir ölüm makinesi, boynunun arkasında yer alan barkod dövmesinin son iki hanesinde yazan numarayla, "Ajan 47" olarak tanınmaktadır. Onlarca yıllık araştırmanın sonucu önceki 46 klonun ardından, benzeri görülmemiş bir güç, hız, dayanıklılık ve zekaya sahip olan Ajan 47'nin yeni görevi ise kendisinin gizemini çözüp aynı formül üzerinden bir katil ordusu yaratmaya çalışan bir mega şirkete karşı harekete geçmektir. Gizli düşmanlarının üstesinden gelmeyi bilen genç bir kadının yardımıyla Ajan 47, şaşırtıcı köklerini keşfedecek ve epik bir savaşın içine atılacaktır.
HİTMAN: AJAN 47 FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?
Rupert Friend
Zachary Quinto
Hannah Ware
Emilio Rivera
Rolf Kanies
Thomas Kretschmann
Dan Bakkedahl
Ciarán Hinds
Mona Pirzad
William E. Morris
Michaela Caspar
Jerry Hoffmann
AngelaBaby
Jürgen Prochnow
Michael Bornhütter
Nils Brunkhorst
Michael Corcoran
Georg Ebinal
Matthias Günther
Sebastian Hülk
Felix Koch
Alrik Kreemke
Helena Pieske
Daniel Stockhorst
Johannes Suhm
Eskindir Tesfay
Asuka Tovazzi
Janice Koh Yu-Mei
Chris Theisinger
Joe Toedtling
Tomas Jester
Gillian Tan