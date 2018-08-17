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HIV virüsü kaptı, otelciden şikayetçi oldu

Trabzon'da yaşayan Y.A. diş tedavisine gittiğinde yapılan testle HIV virüsü taşıdığını öğrendi. Virüsün bir otelde birlikte olduğu yabancı uyruklu kadından kendisine bulaştığını söyleyen Y.A. kadının yanı sıra "Yer temin ettiler, hijyen kurallarına uymadılar" diyerek otelin işletmecileri ve çalışanlarını da şikayet etti

17.08.2018 - 14:57 | Güncelleme:

Enis Yıldırım'ın haberine göre 27 Kasım 2017'de diş tedavisi için KTÜ Diş Hekimliği Fakültesi'ne giden Y.A. HIV virüsü taşıdığını öğrendi. Y.A. virüsü 2017 yılı ekim ayında kendisine bulaştırdığını öne sürdüğü kadın ve onunla birlikte olduğu otelin işletmecileri ve çalışanlarından şikâyetçi oldu. Çömlekçi'de bulunan otelin kendisine Özbekistan vatandaşı Bahar adlı kadınla birlikte olması için yer temin ettiğini ancak hijyen kurallarına uyulmadığını savunan Y.A. işletmeci ve çalışanların tedbirsiz davrandığını ileri sürdü.

EŞİNDE HIV ÇIKMADI

Otel çalışanlarının kendisine "Karakolda sıkıntı olmasın, seni farklı bir isimle kayıt edelim" dediğini ileri süren Y.A., "Birkaç hafta sonra dişlerimdeki problemlerden dolayı hastaneye gittim. Diş tedavisi öncesinde kan tahlili gerekiyordu. Kan verdikten sonra bana telefon geldi. Enfeksiyon bölümüne gelmemi istediler. Hastaneye gittiğimde AIDS virüsü kaptığımı söylediler. Hastalığın ne zaman bulaştığını tespit için eşimden örnek alındı. Onda virüs çıkmadı. Bu virüs bana otelde birlikte olduğum Bahar adlı Özbek kadından bulaştı" dedi.

ÜÇ KİŞİ HAKKINDA TAKİPSİZLİK

Y.A.'nın şikâyeti üzerine B. ve C. adlı otel işletmecileri ve F. adlı çalışan hakkında "Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek" iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada otel işletmecileri ve çalışanı suçlamaları reddetti. Savcılık, bu kişiler hakkında 2016 ve 2017 yıllarında da soruşturma yürütüldüğü, mükerrer kayıt olması nedeniyle haklarında kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

POLİS KADINI ARIYOR

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Ahlak Masası ekipleri, polis kayıtlarına giren tüm yabancı kadınların fotoğraflarını teşhis etmesi için Y.A.'ya gösterdi. Y.A., birlikte olduğu kadını teşhis edemedi. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı daimi arama kararı çıkardı, polis ise Özbekistan uyruklu olduğu belirtilen Bahar adlı kadını aramaya başladı.

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