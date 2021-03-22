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HIZLI YÜKSELİŞ! 22 Mart Bitcoin kaç TL? Bitcoin ne kadar oldu?

Kripto para piyasaları analistlerinin "direnç noktası" diye tanımladıkları 60,000 dolar sınırını aşamayan Bitcoin'in kâr satışlarıyla döndüğü 57,000 - 59,000 dolar aralığındaki yatay hareketleri sürüyor.

HIZLI YÜKSELİŞ! 22 Mart Bitcoin kaç TL? Bitcoin ne kadar oldu?

Son 24 saat içinde 56,005.62 ve 58,198.96 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 0.10 düşüşle 57,866.90 dolara gerilerken, birimin haftalık kaybı da yüzde 4.05 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 18 milyar dolarlık düşüşle 1 trilyon 78 milyar dolara geriledi.

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 0.19 düşüşle 1,793.54 dolara gerilerken, haftalık kaybı yüzde 5.21 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 206.03 milyar dolara geriledi.

Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin son 24 saatte yüzde 0.98 artışla 268.06 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 0.79 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 41.37 milyar dolara yükseldi.

Tüm piyasalarda toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 33 milyar dolarlık düşüşle 1 trilyon 78.19 milyar dolara yükseldi. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar ve ilk kez 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

Kripto para piyasalarındaki kâr satışlarının etkisiyle, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 52 birimin değeri düşerken, düşenlerden sekiz birim de ilk 10 birim arasındaydı.

Toplam 8,905 kripto para biriminin işlem gördüğü 36,599 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 60.2'sini Bitcoin, yüzde 11.5'ini de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de yaklaşık 8.0 milyar dolarlık düşüşle 109 milyar dolar düzeyindeydi.

Kripto para piyasalarına yönelik ilginin tabanının giderek genişlemesi, dijital para birimlerinin alınıp-satılabildiği, aynı zamanda nakit para da çekilebilen "kripto para çekme makinalarının (ATM)" sayısı da giderek artıyor. CoinFlip ve Coin Cloud gibi Bitcoin ATM işletmecileri ABD'de birçok bölgeye binlerce kripto para ATM'si kurdular.

howmanybitcoinatms.com platformunun verilerine göre, Mart itibarıyla ABD'de 32,305 Bitcoin ATM'si bulunuyor. Bunların yaklaşık 10,000 tanesi son beş ayda kuruldu.

Bazı makinalar yalnızca Bitcoin sunarken, diğer bazılarıysa müşterilerin çeşitli dijital para birimlerine yatırım yapmalarına olanak sağlıyor; çok az sayıda kripto para ATM'si nakit para da veriyor.

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